อุทยานฯเอราวัณ ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมชั่วคราว หลังสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวออนไลน์ เรื่องการปิดอุทยานแห่งชาติเอราวัณว่า เนื่องจากในพื้นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เฉลี่ยรอบ 24 ชั่วโมง พุ่งสูงถึง 42.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีพื้นที่บางส่วนได้รับความเสียหายจากไฟป่าที่เกิดขึ้น
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติเอราวัณเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.69 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ได้อย่างเต็มกำลัง รวมถึงเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาสมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวอีกครั้ง
หน.อุทยานฯเอราวัณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการประสานงานร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงแล้ว และจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากคุณภาพอากาศกลับเข้าสู่สภาวะปกติและพื้นที่ไม่มีความเสี่ยง จะเร่งประกาศเปิดให้บริการตามปกติในโอกาสแรก โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Erawan National Park ตลอด 24 ชั่วโมง