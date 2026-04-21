หนุ่มแทงโหดมีดปักอกเสียชีวิตข้างวัด หลังต่างมาร่วมงานสรงน้ำพระ อ้างเผลอใช้มือไปชนแก้วเหล้าผู้ตายจนตกแตกจนเกิดมีปากเสียง ขอโทษไปแล้วแต่เรื่องไม่จบ ถูกขวดตีหัว ไขควงแทง เลยชักมีดแทงสวน
วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่สภ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ พนักงานสอบสวนนำตัว นายนัฐวุฒิ อายุ 35 ปี มาสอบสวนก่อนนำตัวส่งดำเนินคดี หลังก่อเหตุใช้มีดแทงนายชัยกร อายุ 45 ปี เสียชีวิตริมถนนข้างวัด ในพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เวลา 21.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้เสียชีวิตริมถนนข้างวัด จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ภูมิรพี ผลาภูมิ ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ ตำรวจฝ่ายสืบสวน แพทย์รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยนครสวรรค์
ที่เกิดเหตุพบร่างนายชัยกร ถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่หน้าอกมีมีดปักคาอยู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ 2 คัน ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายนัฐวุฒิ หลบหนีไปหลบซ่อนตัวภายในบ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุ 800 เมตร ตำรวจตามไปรวบตัวได้พร้อมของกลางอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ 1 เล่ม ควบคุมตัวมาสอบสวน
เบื้องต้นให้การรับสารภาพว่า กลับจากทำงานภาคใต้มาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุไปร่วมงานสรงน้ำพระที่วัดหนองกระโดน แล้วเจอกับผู้ตายซึ่งรู้จักกันมาก่อน
“ระหว่างอยู่ในงานเผลอใช้มือไปชนแก้วเหล้าของผู้ตายจนตกแตก ซึ่งได้ขอโทษไปแล้วแต่ยังมีปากเสียงกันหลังงานเลิกขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกันอีกครั้งบริเวณข้างวัดแล้วเกิดการทะเลาะวิวาท ผู้ตายใช้ขวดเบียร์ตีศีรษะและใช้ไขควงทำร้ายก่อน ทำให้ใช้มีดที่พกมาแทงสวนกลับไปจนผู้ตายเสียชีวิต”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา และ พกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป