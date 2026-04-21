ผู้ว่าฯหนองคาย นำทีมแถลงทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอเถื่อน พบของกลางเพียบ เตรียมส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท แจ้งข้อหาหนัก นำไปผสมเป็นสารเสพติด
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 21 เม.ย.2569 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าฯหนองคาย, นายไพทูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าฯ, นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัด, นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองคาย, พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.อ.วีรเทพ การุณรอบดุล รองผอ.รมน.จ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา 4 คน
พร้อมของกลาง แอมโมเนียมคลอไรด์ 43 กก. ยาแก้ไอ 200 ขวด, ยาแก้ไอ รอบรรจุขวด 75 ถัง ๆ ละประมาณ 25 กก. น้ำเชื่อมกลูโคส 41 ถังๆ ละประมาณ 36 กก., สารแต่งสี แต่งกลิ่น, glycerine 99.5 % 12 แกลลอน, น้ำตาลทราย 50 กระสอบ,ขวดเปล่า 85,600 ขวด ฝาขวด 21,000 ฝา, เครื่องรัดกล่อง 1 เครื่อง, เครื่องบรรจุยาใส่ขวด 3 เครื่อง และอุปกรณ์อื่น ๆ รวม 22 รายการ มูลค่าทั้งหมดประมาณ 5.5 ล้านบาท
นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าห้องเช่า 3 ห้อง ติดถนนเนินพระเนาว์-นาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย มักจะมีกลิ่นสารเคมี และมีคนส่งเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
กระทั่งเมื่อช่วงเย็นวาน วันที่ 20 เม.ย.เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลัง อส. ประสานตำรวจ ภ.จว.หนองคาย และ สำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย เข้าตรวจสอบภายในห้องเช่า พบว่ามีการแปรสภาพคล้ายโรงงาน มีบุคคล 4 คนที่ถูกจับกุมกำลังช่วยกันบรรจุผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ ที่ผสมเสร็จแล้วลงในขวด ข้างขวดระบุว่าเป็นยาแก้ไอ ไม่มีเอกสารประกอบการที่ราชการออกให้ทุกชนิด
เจ้าหน้าที่ยังได้ขยายผลไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย หลังจากทราบว่ามีการจัดนำยาแก้ไอบรรจุขวดเหล่านี้บรรจุกล่องพัสดุ เตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ ซึ่งมีทั้งลูกค้าวัยรุ่นในประเทศ กลุ่มผู้เสพยาเสพติด และยังมีการส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางขนส่งเอกชนด้วย
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย และจะมีการส่งตัวอย่างของยาแก้ไอนี้ไปตรวจห้องแล็บวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดด้วย
นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สสจ.หนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นยาที่ระบุยี่ห้อและสรรพคุณ จะเป็นยาที่ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 12 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันผลิตยาปลอมตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ในส่วนผลิตยาปลอม ตามมาตรา 72 , 73 (3) ยาที่แสดงชื่อ เครื่องหมายของผู้ผลิต แสดงที่ตั้งของผู้ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 -50,000 บาท เป็นยาแก้ไอ แก้หวัด มีฤทธิ์ช่วยลดน้ำมูก แก้แพ้ ใช้วัตถุประสงค์ หากนำไปผสมสารอื่นเพื่อนำไปเสพ เช่น ผสมกระท่อม จะไปกระตุ้นระบบประสาท, ผสมทามาดอล จะทำให้เคลิบเคลิ้ม ผู้เสพจะเป็นสมองติดยา เกิดการเสพและเพิ่มขนาดเรื่อย ๆ ขึ้นกับส่วนผสม เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่ง