ไฟป่าแก่งกระจานลุกหนัก พื้นที่ถูกเผากว่า 5,000 ไร่ พบหลักฐานแก๊งล่ากระทิง หลังพบถูกปืนลูกซองยิงตาย 2 ตัว เร่งวางแผนการทำงานของคดี
วันที่ 21 เม.ย.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการในเนื้อหาของ ทส. เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในพื้นที่พื้นที่ต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าดำเนินการอย่างแม่นยำ และดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ในแนวกันไฟและประชาสัมพันธ์สร้างแก่ประชาชนในพื้นที่ประกอบไฟป่าอย่างสม่ำเสมอ สามารถจับได้ให้ตรวจสอบสาเหตุการเกิดไฟป่าอย่างตรงไปตรงมา ในกรณีที่พบการกระทำผิด เช่น การสอบสวน แผ้วถาง หรือจุดไฟเผาป่าให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ล่าสุด นายมงคล ไชยภัคดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รายงานสถานการณ์ไฟป่าว่ารูปลักษณ์ภายนอกป่า ถูกไฟป่าไหม้ไป 5,000 ไร่ เฉพาะอย่างยิ่งไฟป่าลุกลามมาที่หมู่บ้านหินกอง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ในขณะที่เดียวกันสถานการณ์จากไฟป่าสืบสวนพบหลักฐานการล่ากระทิงในพื้นที่ชุมชนแม่คะเมยบนบ้านท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่นำซากสัตว์กลับมาชันสูตรหาสาเหตุการตายเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
สำหรับรูปแบบการคำนวณไฟป่า ถือว่าผิดธรรมชาติ มีจุดความร้อนกระโดดออกไปตามทางด่านสันเขาเป็นไฟกลุ่มใหม่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้ว จุดที่ไม่เห็นประสิทธิภาพที่ดีจุดเผาป่าเหตุผลที่สามารถใช้เป็นกลุ่มพรานล่ากระทิง (ในท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง) ในขณะนี้เจ้าหน้าที่จะทำการรวมข้อมูลรวม พยานหลักฐาน เพื่อขยายผลหาตัวผู้พิจารณาดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปต่อไป