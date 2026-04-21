ไฟป่าแก่งกระจานลุกหนัก พื้นที่ถูกเผากว่า 5,000 ไร่ พบหลักฐานแก๊งล่ากระทิง หลังพบถูกปืนลูกซองยิงตาย 2 ตัว เร่งวางแผนการทำงานของคดี

วันที่ 21 เม.ย.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการในเนื้อหาของ ทส. เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในพื้นที่พื้นที่ต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าดำเนินการอย่างแม่นยำ และดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ในแนวกันไฟและประชาสัมพันธ์สร้างแก่ประชาชนในพื้นที่ประกอบไฟป่าอย่างสม่ำเสมอ สามารถจับได้ให้ตรวจสอบสาเหตุการเกิดไฟป่าอย่างตรงไปตรงมา ในกรณีที่พบการกระทำผิด เช่น การสอบสวน แผ้วถาง หรือจุดไฟเผาป่าให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ล่าสุด นายมงคล ไชยภัคดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รายงานสถานการณ์ไฟป่าว่ารูปลักษณ์ภายนอกป่า ถูกไฟป่าไหม้ไป 5,000 ไร่ เฉพาะอย่างยิ่งไฟป่าลุกลามมาที่หมู่บ้านหินกอง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ในขณะที่เดียวกันสถานการณ์จากไฟป่าสืบสวนพบหลักฐานการล่ากระทิงในพื้นที่ชุมชนแม่คะเมยบนบ้านท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่นำซากสัตว์กลับมาชันสูตรหาสาเหตุการตายเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

สำหรับรูปแบบการคำนวณไฟป่า ถือว่าผิดธรรมชาติ มีจุดความร้อนกระโดดออกไปตามทางด่านสันเขาเป็นไฟกลุ่มใหม่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้ว จุดที่ไม่เห็นประสิทธิภาพที่ดีจุดเผาป่าเหตุผลที่สามารถใช้เป็นกลุ่มพรานล่ากระทิง (ในท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง) ในขณะนี้เจ้าหน้าที่จะทำการรวมข้อมูลรวม พยานหลักฐาน เพื่อขยายผลหาตัวผู้พิจารณาดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
2

ตรวจหวย ผลสลากออมสิน หวยออมสิน งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2569
3

สุดสลดยิง 2 ศพ! พ.อ.อ.ยิงภรรยา กำลังตั้งครรภ์ ก่อนจบชีวิตตาม ในห้องพัก น้องสาวตามมาเจอสภาพสุดช็อก
4

เลขเด็ด โปเตโต้ สาดไปสมาชิก หวยออกงวด 1 พ.ย.69 เลขเบิ้ล เลข 2 ตัว
5

หวยออกงวด 1 พ.ย.69 สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี
6

ราคาทองวันนี้ 1 พ.ย.69 ขยับขึ้น หลังวานนี้ร่วงแรง ประกาศ ราคาทองคำ
7

ไรเดอร์ส่งอาหาร ออกจากตึกไม่ได้ โทรหาคนสั่งไม่รับ ตัดสินใจกดสัญญาณ จนคนแตกตื่นวิ่งหนีลงมา
8

หวยแม่จำเนียร เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล หวยออกงวด 1 พ.ย.69
9

อย่ามองข้าม! มะเร็งในโพรงจมูก โรคร้ายที่อันตราย อาการคล้ายภูมิแพ้
10

วัยรุ่นยกพวกตีกัน ผู้ช่วยพยาบาล ขับรถผ่านเห็นคนเจ็บ ลงไปช่วย เจอโจ๋ขับกระบะชนเสียชีวิต