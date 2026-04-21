“อัจฉริยะ” ปฏิเสธทุกข้อหา! คุมตัวพร้อมพวก-รองผู้การ ตชด. เข้าห้องขัง พรุ่งนี้ส่งฝากขังศาลเตรียมค้านประกันต่อ
วันที่ 21 เม.ย.2569 จากกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปราม นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญา เข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านริมคลองประปา ถ.พระรามหก ในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายอัจฉริยะ พร้อมพวก มาสอบสวนที่กองปราบปราม โดยใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า 5 ชั่วโมง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการสอบสวน นายอัจฉริยะ ให้การปฎิเสธ พนักงานสอบสวน ไม่อนุญาตให้นายอัจฉริยะ กับพวก ประกันตัวในชั้นสอบสวน ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด รวมทั้ง รองผู้การ ตชด. ที่เพิ่งถูกจับรายล่าสุด เข้าห้องคุมขังของกองปราบ
โดยวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.) พนักงานสอบสวน จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งฝากขังที่ศาลอาญา พร้อมขอคัดค้านการประกันตัวอีกด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง