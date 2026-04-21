อดีตช่างเสริมสวยชีวิตดิ่ง จากเคยถูกหวยรวย 6 ล้าน ผ่านมา 8 ปี ไม่รู้เป็นสุขหรือทุกขลาภ ครอบครัวแตกแยกเลิกกับสามี ทุ่มเงินซื้อหวยไม่อั้น สุดท้ายไม่เหลืออะไร ต้องหันมาขายลอตเตอรี่
วันที่ 21 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สภ.เมืองอุดรธานี มีแม่ค้าลอตเตอรี่มาเร่ขายให้กับคนอยากรวย แต่ปรากฎว่า แม่ค้าลอตเตอรี่ที่มาขายวันนี้ เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 เคยเป็นเศรษฐีรวย 6 ล้านมาแล้ว นั่นคือ “คุณน้ำหวาน” อายุ 37 ปี อดีตช่างเสริมสวยในจ.นครราชสีมา แต่ตอนนี้ชีวิตดิ่งตกอยู่ในสภาวะ “สามล้อถูกหวย” ของจริง หลังจากเคยเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 งวดประจำปี 2561 ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 5.79 ล้านบาทจนถึงวันนี้เวลาผ่านมา 8 ปี เงินล้านกลับมลายหายไปจนเหลือเพียงหลักพัน
คุณน้ำหวาน ย้อนเล่าว่า ในวันที่ถูกรางวัลที่ 1 ตนได้รับเงินจากสลากใบเดียวจำนวน 5,790,000 บาท แบ่งให้คนใกล้ชิดครึ่งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไป คิดการใหญ่จะทำธุรกิจโน่นนี่จนลืมใส่ใจเรื่องเล็กน้อยในชีวิต และมีความเชื่อผิดๆ ว่า “เงินซื้อได้ทุกอย่าง” แต่สุดท้ายความจริงก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่
คุณน้ำหวาน คนเคยรวย บอกอีกว่า หลังถูกรางวัลไม่นานก็เข้าสู่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีปากเสียงกับคนในครอบครัว เกิดสภาวะสับสนและเครียดอย่างหนัก จนความสัมพันธ์กับสามีเริ่มสั่นคลอน แม้จะมีการแบ่งเงินรางวัลกันคนละครึ่งอย่างชัดเจนตามกฎหมาย แต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการหย่าร้างหลังจากถูกรางวัลได้เพียง 4-5 ปี
จุดพีกที่ทำให้เงินล้านบาทหมดไปอย่างรวดเร็ว คือความพยายามที่จะ “ต่อเงิน” ด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างบ้าคลั่ง คุณน้ำหวานยอมรับว่าตนเองซื้อลอตเตอรี่เยอะมาก เพราะหวังจะถูกรางวัลที่ 1 อีกครั้ง เคยทุ่มเงินซื้อมากที่สุดถึง 400,000 บาทต่อหนึ่งงวด แต่ผลปรากฏว่าไม่ถูกรางวัลเลยแม้แต่ใบเดียว
“เหตุการณ์วันนั้นทำให้ต้องกลับมาคิดอีกครั้ง บอกตัวเองต้องตั้งสติจะเลิกซื้อ เพราะเงินที่แบ่งกับสามีมาคนละครึ่งส่วนของตัวเองนั้นหมดแล้ว จากเงินล้าน ตอนนี้เหลือในบัญชีเพียง 8,000 บาทเท่านั้น”
หลังจากเงินถูกหวยหมด ก็ไม่ได้รู้สึกเครียดเหมือนเมื่อก่อน ปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่แทน ซึ่งทำมาได้ 2 งวดแล้ว และรู้สึกสนุกกับงานนี้ พร้อมฝากทิ้งท้ายเป็นบทเรียนถึงคนที่อาจจะโชคดีถูกรางวัลใหญ่ว่า อย่าใช้เงินง่ายเกินไป เงินได้มาง่ายก็ไปง่าย หากไม่รู้จักใช้และไม่รู้เท่าทันกิเลส ชีวิตอาจพัง ถูกหวยใช่ว่าจะมีความสุข อาจจะเป็น “ทุกขลาภ” เหมือนที่ตนเองเคยประสบมาก็ได้ ต้องแยกทางกับสามี เงินที่เคยจับเป็นล้านตอนนี้ไม่มีแล้ว