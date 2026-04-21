ศุลกากรภาค 4 จับ แถลงผลงานจับกึมกราบปราม บุหรี่ไฟฟ้า – บุหรี่ต่างประเทศ ที่ลักลอบนำเข้าในพื้นที่ มูลค่ารวมกันกว่า 28 ล้านบาท
21 เม.ย. 69 – สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จ.สงขลา แถลงผลการตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายประเภทบุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ไฟฟ้า
โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน นำโดยฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรสงขลา และหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา ได้เข้าตรวจค้นพัสดุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในช่วงวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.69
สามารถตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศ 14,028 คอตตอน 2,805,520 มวน มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท
บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 52,748 ชิ้น มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท
รวมมูลค่าการตรวจยึดทั้งสิ้นกว่า 28 ล้านบาท
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จสำคัญในการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน