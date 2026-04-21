ศุลกากรภาค 4 จับ แถลงผลงานจับกึมกราบปราม บุหรี่ไฟฟ้า – บุหรี่ต่างประเทศ ที่ลักลอบนำเข้าในพื้นที่ มูลค่ารวมกันกว่า 28 ล้านบาท

21 เม.ย. 69 – สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จ.สงขลา แถลงผลการตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายประเภทบุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ไฟฟ้า

โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน นำโดยฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรสงขลา และหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา ได้เข้าตรวจค้นพัสดุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในช่วงวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.69

สามารถตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศ 14,028 คอตตอน 2,805,520 มวน มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท

บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 52,748 ชิ้น มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

รวมมูลค่าการตรวจยึดทั้งสิ้นกว่า 28 ล้านบาท

การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จสำคัญในการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อาร์เซนอล บุกเฉือน ลิเวอร์พูล พร้อมทะยานรั้งจ่าฝูง พรีเมียร์ ลีก
2

ยามาฮ่า ถอนตัวศึก โมโตจีพี ที่กาตาร์ อย่างเป็นทางการแล้ว
3

พลังกาญจน์ ออกแถลงการณ์ต่อต้านเหยียดเชื้อชาติและรูปร่างทั้งโค้ชพัค-บาจโจ
4

จับคาด่านสะเดา พล.ต.ท.นพศิลป์ สั่งตม.สงขลาร่วมป.ดักรวบหนุ่มคดีฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน
5

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
6

บุกทลายบ่อนโปปั่น กลางวิลล่าภูเก็ต นักพนันกระโดดกำแพงหนีวุ่น รวบ 21 ราย
7

กรมอุตุฯประกาศ ฉบับ1 ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 5-9 พ.ย.69
8

ฟ้าผ่าในสนามกอล์ฟชื่อดัง บางน้ำเปรี้ยว นักกอล์ฟเยาวชน-แคดดี้ หมดสติอาการสาหัส
9

TOYOTA GAZOO Racing Thailand เหมาดับเบิ้ลแชมป์ Super Car GTC
10

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ รอบปฐมทัศน์  ตอน ‘สีดา’