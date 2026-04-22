หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดหลักฐานเด็ดภาพถ่าย ส.อบต.แห่งหนึ่ง ต้องสงสัย จุดไฟเผาป่า ล่ากระทิงป่ามรดกโลก จนลามเป็นไฟป่า แบกปืน-ใช้หมาพราน

วันที่ 22 เม.ย.2569 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รายงานสถานการณ์ไฟป่า ว่า มีพื้นที่ป่าถูกไฟป่าลามเผาไหม้ไปแล้วประมาณ 5,000 ไร่ และพบหลักฐานการล่ากระทิงในพื้นที่ไฟไหม้ชุมชนแม่คะเมยบน บ้านท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

เป็นกระทิง 2 ซาก พบว่ามีร่องรอยถูกพรานใช้ปืนลูกซองแบบ 9 เม็ดยิงตาย โดยกระสุนฝังในซากกระทิง ขณะนี้อยู่ระหว่างนำซากกระทิงกลับมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย เพื่อเป็นพยานหลักฐาน โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่าขึ้น

จุดไฟเผาป่า

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดหลักฐานเด็ดภาพถ่าย สมาชิก อบต.แห่งหนึ่ง ต้องสงสัย จุดไฟเผาป่า ล่ากระทิงป่ามรดกโลก จนลามเป็นไฟป่า แบกปืน-ใช้หมาพราน

ล่าสุด นายมงคล เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ภาพผู้ต้องสงสัยเผาป่าล่าสัตว์มาแล้ว ซึ่งบุคคลต้องสงสัยนี้พอทราบแล้วว่า เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง โดยพบว่ามีการใช้หมาพรานเข้าไปนำทางล่าสัตว์ และเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวหลายครั้ง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ พร้อมทั้งมีการนำปืนลูกซองแบบ 9 เม็ดเข้าไปด้วย

จุดไฟเผาป่า

ภาพผู้ต้องสงสัยจุดไฟเผาป่าล่ากระทิงป่ามรดกโลก

สำหรับพฤติการณ์ คือ จะเข้าไปในพื้นที่แม่คะเมยบน ซึ่งเป็นจุดที่กระทิงออกมาหากิน จากนั้นจะใช้วิธีจุดไฟเผา เพื่อต้อนให้กระทิงมารวมตัวตามทิศทางที่กำหนด แล้วดักซุ่มยิงเป้าหมาย แต่ไฟที่จุดกลับลุกลามออกไปวงกว้าง จนกลายเป็นไฟเผาผลาญป่าขึ้น

จุดไฟเผาป่า

และจากการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ และหมาพรานก็ยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลและรวบรวมหลักฐาน เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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