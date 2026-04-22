รมว.กห.-รมว.วธ. ลงพื้นที่ ปราสาทตาควาย ชายแดนไทย-เขมร ร่วมพิธีรำลึกวีรชนผู้กล้า พร้อมผสานพลัง มั่นคงเคียงคู่วัฒนธรรม ปักหมุด “บักได” สู่แหล่งเรียนรู้ วางรากฐานอนาคตยั่งยืน

22 เม.ย. 69 – พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนผู้กล้า พร้อมนำคณะ จัดกิจกรรม รำลึกเหตุการณ์สำคัญ ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมีนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์รมว.วัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี

พิธีจัดขึ้น ณ อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย บริเวณปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสงบ สำรวม และสำนึกในคุณค่าของผู้เสียสละเพื่อผืนแผ่นดิน

การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจน มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยกระดับพื้นที่ตำบลบักไดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกของชาติ ทั้งโบราณสถานและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า อันเป็นรากฐานสำคัญของชุมชน

พร้อมกันนี้ ยังเน้นการสืบสานศิลปะ ภูมิปัญญา และจารีตประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ไม่ให้เลือนหายตามกาลเวลา อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้า จากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 และเหตุการณ์ต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2568 ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนในพื้นที่

สำหรับกำหนดการสำคัญ ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และการตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการ ตลอดจนภูมิประเทศสำคัญตามแนวชายแดน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สะท้อนถึงการผสาน “ความมั่นคง–วัฒนธรรม–ชุมชน” เข้าด้วยกันอย่างมีนัยสำคัญ ตอกย้ำความทรงจำทางประวัติศาสตร์ พร้อมวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนต่อไป

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