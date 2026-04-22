อุกอาจ วัยรุ่น เปิดศึกสาดกระสุนกลาง งานวันไหลมาบตาพุด ห่างจุดตรวจของตำรวจไม่กี่เมตร ประชาชนวิ่งหนีตายอลหม่าน ด้าน ตร. เร่งเช็กวงจรปิดไล่ล่าตัว

เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธปืนยิงถล่มกันกลางตลาดมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เฝ้าระวังเพียงไม่กี่เมตร

ในวันไหลประเพณีสงกรานต์ ต.มาบตาพุด ปีนี้ มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานและวัยรุ่นทั้งในและนอกพื้นที่นำรถกระบะติดตั้งเครื่องเสียงมาจอดเปิดเพลงเต้นและเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก ซึ่งทาง สภ.มาบตาพุด ได้วางกำลังตำรวจสายตรวจทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ กระจายตามจุดเสี่ยงอย่างเข้มงวด เนื่องจากพื้นที่นี้มักเกิดเหตุวิวาทเป็นประจำทุกปี

งานวันไหลมาบตาพุด

อุกอาจ วัยรุ่น เปิดศึกสาดกระสุนกลาง งานวันไหลมาบตาพุด ห่างจุดตรวจของตำรวจไม่กี่เมตร ประชาชนวิ่งหนีตายอลหม่าน ด้าน ตร. เร่งเช็กวงจรปิดไล่ล่าตัว

ปรากฏว่า มีวัยรุ่น 2 กลุ่มเกิดการโต้เถียงกันโดยไม่ทราบสาเหตุ ฝ่ายหนึ่งเริ่มใช้ท่อนไม้และขวดเปล่าขว้างปาใส่กลุ่มคู่อริ ฝ่ายที่ถูกขว้างปาสวนกลับด้วยการชักอาวุธปืนไม่ทราบชนิด กราดยิงใส่ฝั่งตรงข้ามหลายนัด จนกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องวิ่งหนีตายกันชุลมุนวุ่นวาย

งานวันไหลมาบตาพุด

ทันทีที่สิ้นเสียงปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายพากันแยกย้ายวิ่งหลบหนีไปกับฝูงชน เบื้องต้นตรวจสอบแล้ว ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่อุกอาจเนื่องจากมีการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะ ขณะนี้ชุดสืบสวนฯ กำลังเร่งตรวจสอบ ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และคลิปวิดีโอ จากพลเมืองดีเพื่อระบุรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุ และจะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

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