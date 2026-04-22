สาววัย21 ร้อง โชเฟอร์หื่น ลวนลามในรถระหว่างทางกลับบ้าน วิ่งหนีขอความช่วยเหลือกลางปั๊มน้ำมัน เชื่อ มีผู้โดยสารรายอื่นเคยโดนเหมือนกัน
วันที่ 22 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ผู้เสียหาย ซึ่งเพิ่งเริ่มเข้าทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เพียง 5 วัน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มงาน หลังจากเลิกงานได้ขึ้นรถโดยสารของโรงงานเพื่อเดินทางกลับบ้าน แต่เกิดนั่งรถผิดสายจนเหลือเป็นผู้โดยสารคนสุดท้าย ก่อนถูกคนขับก่อเหตุลวนลามภายในรถ
ระหว่างการเดินทาง ผู้เสียหายได้ขยับจากที่นั่งด้านหลังมานั่งด้านหน้า และสอบถามเส้นทางจากคนขับ ซึ่งในช่วงแรกยังพูดจาปกติ แต่ต่อมาเริ่มมีพฤติกรรมผิดสังเกต ก่อนจะขับรถเข้าไปจอดภายในปั๊มน้ำมัน และลงจากที่นั่งคนขับไปล็อกประตู
จากนั้นเข้ามาลวนลามและพูดจาคุกคามทางเพศ ผู้เสียหายพยายามตั้งสติและบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะเปิดประตูหนีลงจากรถไปขอความช่วยเหลือ
ภายหลังเกิดเหตุ คนขับได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาหาผู้เสียหาย พร้อมอ้างว่าเป็นเพียงการหยอกล้อ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน แต่ผู้เสียหายไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ และอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างหนัก ก่อนที่คนขับจะขับรถหลบหนีไป
จากการสอบถามเพิ่มเติม ผู้เสียหาย ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมของคนขับรายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีลักษณะกระทำในลักษณะเดียวกันกับผู้โดยสารหญิงรายอื่นมาแล้วหลายครั้ง แต่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดเผยหรือแจ้งความ เนื่องจากความอับอายและความหวาดกลัว ส่งผลให้ผู้ก่อเหตุย่ามใจและก่อเหตุซ้ำอย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้นผู้เสียหายเตรียมนำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรายดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ต้องใช้บริการรถรับส่งเป็นประจำ