สาววัย21 ร้อง โชเฟอร์หื่น ลวนลามในรถระหว่างทางกลับบ้าน วิ่งหนีขอความช่วยเหลือกลางปั๊มน้ำมัน เชื่อ มีผู้โดยสารรายอื่นเคยโดนเหมือนกัน

วันที่ 22 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ผู้เสียหาย ซึ่งเพิ่งเริ่มเข้าทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้เพียง 5 วัน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มงาน หลังจากเลิกงานได้ขึ้นรถโดยสารของโรงงานเพื่อเดินทางกลับบ้าน แต่เกิดนั่งรถผิดสายจนเหลือเป็นผู้โดยสารคนสุดท้าย ก่อนถูกคนขับก่อเหตุลวนลามภายในรถ

ระหว่างการเดินทาง ผู้เสียหายได้ขยับจากที่นั่งด้านหลังมานั่งด้านหน้า และสอบถามเส้นทางจากคนขับ ซึ่งในช่วงแรกยังพูดจาปกติ แต่ต่อมาเริ่มมีพฤติกรรมผิดสังเกต ก่อนจะขับรถเข้าไปจอดภายในปั๊มน้ำมัน และลงจากที่นั่งคนขับไปล็อกประตู

โชเฟอร์หื่น

สาววัย21 ร้อง โชเฟอร์หื่น ลวนลามในรถระหว่างทางกลับบ้าน วิ่งหนีขอความช่วยเหลือกลางปั๊มน้ำมัน เชื่อ มีผู้โดยสารรายอื่นเคยโดนเหมือนกัน

จากนั้นเข้ามาลวนลามและพูดจาคุกคามทางเพศ ผู้เสียหายพยายามตั้งสติและบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะเปิดประตูหนีลงจากรถไปขอความช่วยเหลือ

ภายหลังเกิดเหตุ คนขับได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาหาผู้เสียหาย พร้อมอ้างว่าเป็นเพียงการหยอกล้อ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน แต่ผู้เสียหายไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ และอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างหนัก ก่อนที่คนขับจะขับรถหลบหนีไป

จากการสอบถามเพิ่มเติม ผู้เสียหาย ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมของคนขับรายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีลักษณะกระทำในลักษณะเดียวกันกับผู้โดยสารหญิงรายอื่นมาแล้วหลายครั้ง แต่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดเผยหรือแจ้งความ เนื่องจากความอับอายและความหวาดกลัว ส่งผลให้ผู้ก่อเหตุย่ามใจและก่อเหตุซ้ำอย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นผู้เสียหายเตรียมนำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรายดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารอย่างเข้มงวด

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ต้องใช้บริการรถรับส่งเป็นประจำ

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