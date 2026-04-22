สุชาติ สั่งล่าตัวมือยิงกระทิงแก่งกระจานมาดำเนินคดีตามกฏหมาย หลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแก่งกระจาน พบซากกระทิงถูกยิง 2 ตัว ย้ำเจ้าหน้าที่ยกระดับการลาดตระเวน
วันที่ 22 เม.ย.2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตรวจพบซากกระทิงถูกยิงเสียชีวิต 2 ตัว ขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในท้องที่ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
จากรายงานการตรวจพิสูจน์ซากกระทิง พบแรกในบริเวณใกล้ชุมชนแม่คะเมยบน บ้านท่าเสลา และพบหลักฐานสำคัญคือ กระสุนปืนลูกซองแบบ 9 เม็ด ฝังอยู่ในซากกระทิง (อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวน) และพบปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ 1 ปลอก ส่วนซากที่สองซึ่งพบในพื้นที่ต่อเนื่องกันนั้น อยู่ระหว่างให้สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบร่องรอยอย่างละเอียด
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวเน้นย้ำว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประสานงานกับตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อสืบหาข่าวและรวบรวมพยานหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด? โดยกำชับให้เก็บวัตถุพยานทุกชิ้นอย่างละเอียด และขยายผลไปให้ถึงกลุ่มผู้กระทำผิด
นายอรรถพล ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทส. ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และสั่งการให้ยกระดับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น นอกจากภารกิจดับไฟป่าแล้ว จะต้องเฝ้าระวังและป้องกันการล่าสัตว์ป่าในจุดเสี่ยงไปพร้อมกัน
กรมอุทยานฯ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากมีเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป