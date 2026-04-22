นครราชสีมา สยอง! ชายนิรนาม ลอยน้ำตาย คาคูเมืองโคราช สันนิษฐานอากาศร้อนอบอ้าว ลงเล่นน้ำคลายร้อน คาดเกิดเป็นตะคริว จมน้ำเสียชีวิต นำร่างส่งโรงพยาบาลมหาราช สูตรพลิกศพ
ที่เกิดเหตุอยู่ริม ถ.ราชนิกูล เยื้องทางเข้าสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ พบร่างชายไม่ทราบชื่อ และที่อยู่ อายุประมาณ 40 ปี สภาพศพนอนหงายหน้า ใส่กางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้อ ลอยน้ำอยู่ในคูเมือง
จึงมอบหมายให้อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาโคราช นำร่างขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้น เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ไม่พบร่องรอยและบาดแผลจากการถูกทำร้าย รวมทั้งไม่มีเอกสารหลักฐานที่จะสามารถระบุตัวตนได้แต่อย่างใด
จึงเคลื่อนย้ายร่างนำส่งโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เพื่อให้แพทย์เวรนิติเวชชันสูตรพลิกศพตามกระบวนการต่อไป
จากการสอบสวน ไม่มีใครรู้จักหรือเคยพบเห็นผู้เสียชีวิต เนื่องจากละแวกใกล้เคียงมักจะมีกลุ่มเปราะบาง เร่ร่อนจรจัดมาหาที่พักอาศัยหลักนอนเป็นประจำ
สันนิษฐานขณะนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ผู้เสียชีวิตได้ลงอาบน้ำคลายร้อนในคูเมืองแล้วเกิดเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต