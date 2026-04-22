คอมมานโด รวบหนุ่มบัญชีม้า เอี่ยวแก๊งหลอกกู้เงินออนไลน์ ลวงเหยื่อกู้เงิน3หมื่น ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม9ครั้ง สูญนับแสน ก่อนเชิดเงินหนี ผู้ต้องหา ให้การ เชื่อมโยงแก๊งคอลฯ ปอยเปต
22 เม.ย. 69 – พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการให้ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. ร่วมกันจับกุม นายควร หรือจ่อย อินทรรัตน์ อายุ 51 ปี
ตามหมายจับศาลจังหวัดฮอด ที่ 195/2568 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2568 ในข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
และเปิดหรือยินยอม ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยรู้ว่า จะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ได้บริเวณหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
จากการจับกุมทราบว่า เมื่อต้นปี 2568 ผู้เสียหาย พบเพจเฟซบุ๊กชื่อ “UOB Xpress จำกัดมหาชน” ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถาบันการเงิน และโฆษณาให้บริการสินเชื่อ จึงเกิดความสนใจ และต้องการกู้เงินจำนวน 30,000 บาท ก่อนถูกแนะนำให้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีคนร้ายแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ พร้อมส่งภาพบัตรพนักงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ต่อมา คนร้ายอ้างขั้นตอนอนุมัติสินเชื่อ จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ามัดจำ ค่าปลดล็อกระบบ และค่าธรรมเนียม หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถเบิกเงินกู้ได้ ผู้เสียหายหลงเชื่อ ทยอยโอนเงินรวม 9 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 127,665 บาท หวังว่า จะได้รับเงินคืน แต่สุดท้าย ก็ไม่สามารถติดต่อคนร้ายได้อีก และถูกตัดขาดการติดต่อ จึงเชื่อว่า ถูกหลอกลวงและเข้าแจ้งความกับตำรวจ
จากการสืบสวนพบว่า บัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินเป็นของ ผู้ต้องหารายนี้ เจ้าหน้าที่จึงติดตามกระทั่งทราบว่า เจ้าตัวกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ก่อนวางแผนเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า เมื่อปี 2568 ตนได้มาทำงานรับจ้างอยู่ที่ย่านมีนบุรี ก่อนมีเพื่อนชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยมีรถแท็กซี่พาไปที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จากนั้นข้ามไปยังฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา มีคนมารับไปยังที่พัก และพาไปสแกนใบหน้า เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร รวม 3 บัญชี ได้ค่าจ้างมา 12,000 บาท
หลังพักอยู่ 3-4 วัน ก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไทย กระทั่งมาถูกจับกุมในที่สุด จึงนำตัวส่ง สภ.บ่อหลวง จ.เชียงใหม่ ดำเนินคดีต่อไป