อุตรดิตถ์ พอแล้ว พอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว ชาวนาพิชัย บุกศาลากลาง จี้รัฐบาลช่วย “น้ำมัน-ปุ๋ยแพง” แต่ “ข้าวถูก” ตกต่ำที่สุดในชีวิต การเป็นชาวนา ขายข้าว1กิโล ซื้อมาม่า1ซองไม่ได้ ยื่นหนังสือเรียกร้องนายกฯ 4 ข้อ เดือดร้อนมาก เร่งช่วยเกษตรกรจริงจังด่วน ขีดเส้น7วัน ไร้เหลียวแล ปิดถนนเอเชีย
22 เมษายน 2569 – ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวแทนเกษตรกรทำนา อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ได้รวมตัวยื่นหนังสือ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านไปยัง นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ ซึ่งสวนกับราคาปุ๋ย น้ำมัน และ ต้นทุนแพงขึ้นมากกว่าเท่าตัว
โดยมีแกนนำปราศรัยถึงผลกระทบราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ขอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เร่งหามาตรการ แก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ซึ่งชาวนาที่มาชุมนุมต่างชูป้ายข้อความเรียกร้อง อาทิ “พอแล้ว พอแล้ว รวย ไม่ไหวแล้ว..ถุย!!” และ “ตอนหาเสียงทำได้หมด แต่พอเป็นเข้าไป ไม่พูดถึง..ชาวนา” กระทั่ง “เห็นหัวชาวนา ตอนเลือกตั้งเท่านั้น รวยไม่ไหวแล้ว..” รวมถึง “ข้าวเปลือก1 ถัง 1 ถังซื้อก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม” หรือ “ข้าวถูก ปุ๋ยแพง นายกฯช่วยด้วย” เป็นต้น
ท่ามกลางการรักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ทั้งในและนอกเครื่องแบบ กองกำลัง อส. และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บางช่วงบางตอนของการปราศรัย ของ นายจีระพงษ์ แป้นเพชร แกนนำเกษตรกรทำนาอำเภอพิชัย นอกจากจะกล่าวถึงราคาข้าวเปลือกตันละ 5,000-6,000 บาท ตกต่ำที่สุดในชีวิตการเป็นชาวนา และยังเป็นรัฐบาลที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำที่สุดเช่นกัน
ขายข้าว 1 ถัง ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 1 ชาม ที่ซ้ำใจที่สุด ขายข้าวกิโล 5-6 บาท ซื้ออาหารสำเร็จรูป 1 ซองยังไม่ได้ เข้าใจช่วงภาวะสงคราม ราคาปุ๋ย น้ำมัน ยาฆ่าแมลง ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้นเท่าตัว แถมพ่อค้า ปฏิเสธการรับซื้อข้าวจากชาวนา
จึงขอเรียกร้องไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตอนหาเสียงบอกว่ายังไง “พอแล้ว พอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว ถุย!! รวยตรงไหน เป็น นายกรัฐมนตรี 2 เดือน พี่น้องชาวนากำลังจะตายหมดแล้ว ถ้าเป็น 4 ปี ไม่เป็นขอทานกันหมดหรือครับ ช่วงหาเสียง มีนโยบายเรื่องราคาข้าวแทบทุกพรรค
เกษตรกรทำนาอำเภอพิชัย ได้ทำหนังสือเรียกร้องไปยัง นายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือ 4 ข้อ คือ ให้รัฐบาลจัดหาน้ำมัน เพื่อการเกษตรในราคาที่เหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม, ให้รัฐบาลจัดหาปุ๋ยราคาถูกให้กับเกษตรกรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม,
ให้รัฐบาลประกับราคาข้าวเปลือกนาปรังไม่น้อยตันละ 10,000 บาท, ให้รัฐบาลช่วยเหลือ ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละ 10 ไร่ เนื่องจากชาวนาได้รับความเดือดร้อนมาก จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังและเร่งด่วน
นายจีระพงษ์ กล่าวช่วงปราศรัยว่า จะรอคำตอบ และรอมาตรการช่วยเหลือ 7 วัน หากไม่มีความคืบหน้า ก็จะรวมตัวกันอีกครั้ง ที่สี่แยกหนองกวาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ หรือ ถนนทางหลวงหมายเลข 11 (สายเอเชีย) ปิดการจารจรสายเหนือ และทุกภาคของประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้าน นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์ รองผู้ว่าฯ จ.อุตรดิตถ์ ได้พบตัวแทนเกษตรกรทำนาเพื่อรับหนังสือ พร้อมกล่าวว่า จะมอบหนังสือไปยัง นายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไปยังส่วนกลาง และส่งต่อไปยังรัฐบาล คงต้องรอในส่วนของมาตรการที่ชัดเจนจากทางหน่วยงานและรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป