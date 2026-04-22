พะเยาลุยไม่ไว้หน้า รวบ อส.อำเภอภูกามยาว พร้อมยาบ้า 60 เม็ด-ปืนยาว-กระสุน 77 นัด สั่งเด้งพ้นราชการทันที
วันที่ 22 เมษายน 2569 นายสมศักดิ์ แก้วเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมอบหมายให้ นายชัยณรงค์ วงค์ใหญ่ ป้องกันจังหวัดพะเยา นำกำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดพะเยา ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพะเยา สมาชิก อส. กองร้อย อส.จ.พย.2 และกองร้อย อส.อ.เมือง พย.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 และตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยา ประกาศสงครามยาเสพติด เริ่มต้นจากการจัดระเบียบคนของรัฐ เดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดและผู้กระทำผิดในพื้นที่อย่างเข้มข้น
ระหว่างลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณถนนเพื่อการเกษตร หมู่11 บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา พบชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจสอบ จากการตรวจค้นพบว่า ชายคนดังกล่าวเป็นสมาชิก อส. สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอภูกามยาวที่ 11 ภายในกระเป๋าเป้สะพายหลัง พบยาบ้า จำนวน 60 เม็ด อาวุธปืนยาว 1 กระบอก และเครื่องกระสุนปืนอีก 77 นัด
เมื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย พบผลเป็นบวก ยืนยันมีการเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต เสพยาเสพติด ขับขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติด มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพะเยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุด ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา มีคำสั่งให้ออกจากการเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทันที มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป