เผยสาเหตุ เชือกร่มลากพาราเซล ภูเก็ต ขาดกลางอากาศ นักท่องเที่ยวร่วงตกทะเล เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
จากกรณีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวใช้บริการเรือลากร่มพาราเซล (Parasailing) แล้วเกิดเหตุเชือกลากร่มหลุดขาด ขณะร่มกำลังเริ่มลอยตัวจากพื้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพร้อมผู้ควบคุมร่มร่อนตกลงสู่ผิวน้ำ กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าหาดกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 22 เม.ย.2569 พ.ต.อ.อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล ผกก.สภ.กมลา พร้อมด้วย ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ ชายสุทธิ์ รองสวป.สภ.กมลา ร่วมกับตำรวจน้ำ เจ้าท่าจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการเรือลากจูงในพื้นที่ตำบลกมลา ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการเรือลากร่มพาราเซลอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารการประกอบกิจการ เอกสารประจำตัวพนักงานเรือ รวมถึงตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดหรือการกระทำผิดใน เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุของอุบัติเหตุมาจากเชือกลากร่มไปโดนใบพัดเรือ ทำให้เชือกชำรุดและขาดกลางอากาศ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการตกลงสู่ทะเลดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เรียกประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต พร้อมมอบหมายให้เจ้าท่าจังหวัดภูเก็ตดำเนินการสอบสวนพนักงานเรืออย่างละเอียดว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ หากตรวจพบการกระทำผิด เจ้าท่าจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าของกิจการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป