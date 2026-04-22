พบปลาน้ำโขงเชียงคานผิดปกติ ตุ่มขึ้นเต็มตัว หวั่นเกิดจากสารพิษ ชาวประมง ไม่กล้านำไปขายหรือนำไปรับประทาน เตรียมส่งพิสูจน์
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2569 ชาวประมงอำเภอเชียงคาน จ.เลย พบปลาแข้ที่บริเวณดอนไข่ น้ำหนัก 100 กรัม ยาว 23 เซนติเมตร มีลักษณะผิดปกติ ตุ่มขึ้นเต็มตัว ไม่กล้านำไปขาย หรือนำไปรับประทาน เพราะเกรงว่าจะเกิดจากสารพิษอันตราย ที่ติดมาในลำน้ำโขง
นายชาญณรงค์ วงศ์ลา เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านอำเภอเชียงคาน เปิดเผยว่า ความผิดปกติที่พบในตัวปลาแข้ครั้งนี้ นีบเป็นตัวที่สามในรอบ 2 เดือน ซึ่งปลาแข้ เป็นปลาที่หากินอยู่บนใกล้ผิวดิน และกินปลาเล็กเป็นอาหาร หลังจากนี้จะนำปลาไปส่งพิสูจน์ที่สถาบันการศึกษาด้านสิ่งวิทยาศาสตร์แวดล้อม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับความผิดปกติที่พบดูคล้ายกับอาการได้รับสารพิษหรือสารเคมีปนเปื้อนในแม่น้ำโขง หากสถานการณ์น้ำในโขงยังคงมีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดธรรมชาติแบบนี้ ไม่เพียงแต่กระทบต่อพันธุ์ปลา แต่ยังส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและรายได้ของชาวประมงโดยตรง
จึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำและสาเหตุของโรคในปลาครั้งนี้ด้วยครับ ก่อนที่ระบบนิเวศจะเสียหายไปมากกว่านี้” นายชาญณรงค์ กล่าว
ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา มีรายงานตรวจสอบคุณภาพน้ำที่แม่น้ำกกจังหวัดเชียงราย พบสารโลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสาเหตุมาจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ประเทศพม่าหลายแห่ง โดยแม่น้ำกกไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอแม่สาย
นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ในสปป.ลาว ฝั่งตรงข้ามจังหวัดเลย ก็มีการทำเหมืองแร่หลายชนิดอยู่ตามริมลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกันระหว่างชาวจีน นายทุนไทยและชาวลาว