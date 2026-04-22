แค้นลูกในไส้ พ่อสุดเหี้ยม คว้าขวานจามหัวลูก เสียชีวิตคากระท่อม รับสารภาพสิ้น ทะเลาะกันหลายเรื่อง มีปากเสียงกันมาตลอด
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 เม.ย.2569 ร.ต.อ.หญิงกาญจนา ธนาวุฒิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง ได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายในกระท่อมหลังบ้านพัก หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งแล้วจึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.สมพร นิติภักดิ์ ผกก.สภ.ทุ่งสง พ.ต.ท.ธีรภัทร ตรีเภรี รอง ผกก.สอบสวน นำกำลังชุดสืบสวน แพทย์เวร รพ.ทุ่งสง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายภาสกรณ์ อายุ 40 ปี นอนตะแคงเสียชีวิตอยู่บนกระท่อมหลังดังกล่าว อยู่ในชุดสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ นุ่งกางเกงยีนส์ขายาวสีกรมท่า สภาพศพถูกฟันด้วยขวานที่ศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์ เลือดนองพื้น ส่วนคนร้ายทราบว่าเป็นพ่อของผู้ตาย ซึ่งหลังก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกติดตาม และสามารถจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา ก่อนนำตัวไปสอบปากคำ
ผกก.สภ.ทุ่งสง ระบุว่า หลังเกิดเหตุไม่นาน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ ซึ่งพบว่าเป็นพ่อของผู้ตาย โดยการสอบปากคำได้ให้การรับสารภาพว่า ทะเลาะกับลูกหลายเรื่อง และมีปัญหาค้างคาใจมานาน จนไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ จึงได้ก่อเหตุฆ่าลูกในไส้ด้วยมือของตัวเองในที่สุด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกระบวนการของกฏหมายแล้ว