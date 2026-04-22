สลด! ตา-ยาย ขับฟอร์จูนเนอร์จากภูเก็ต จะไปหาหมอที่หาดใหญ่ รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทาง กู้ภัยพยายามช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลยื้อชีวิต แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตทั้งคู่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ยอดทอง ผกก.สภ.คลองท่อม รับรายงานเหตุ รถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เสียหลักพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าแรงสูงขาด 2 ท่อน มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย บริเวณหน้าโรงเรียนคลองท่อมราชรังสรรค์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ก่อนเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลคลองท่อม

ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ พบรถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ป้ายเขียว หมายเลขทะบียน ฌข 3235 ภูเก็ต เสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทาง ด้านหน้าโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ตรวจสอบภายในรถพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นชาย อายุ 79 ปี มีอาการสะลึมสะลือ ส่วนหญิง อายุ 69 ปี บาดเจ็บไม่รู้สึกตัว

โดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้พยายามงัดร่างของทั้งคู่ออกมา เพื่อนำส่ง รพ.คลองท่อม ทางหมอและพยาบาลได้พยามช่วยเหลือชีวิต แต่ด้วยผู้ประสบอุบัติเหตุ ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากการสอบสวน ทราบว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน กำลังจะเดินทางไปหาหมอที่ รพ.สงขลานครินวิโรฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประกาศหาญาติผู้เสียชีวิต เพื่อมารับศพไปทำพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป

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