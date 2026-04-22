ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ยัน 1 พฤษภาคม ผ่าฟันคุดได้ทุกคลินิก-สำรองจ่ายเฉพาะนอกคู่สัญญา แจงกำหนดเพดาน ผ่าฟันคุด 1,500 – 2,500 บาท
22 เมษายน 2569 – นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการขยายสิทธิทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน ว่า
ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ประกันสังคม หรือ บอร์ดแพทย์ประกันสังคม เห็นชอบให้มีการขยายสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตน โดยเฉพาะการผ่าฟันคุดในคลินิกทันตกรรมเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งสำหรับคลินิกทันตกรรมเอกชน กำหนดให้จ่ายการผ่าฟันคุดแบบง่าย 1,500 บาท และแบบซับซ้อน 2,500 บาท
โดยคลินิกทันตกรรม ที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาข้อตกลงกับประกันสังคม ในวันที่ 30 เมษายนนี้ หากประสงค์จะให้บริการทันตกรรมตามประกาศบอร์ดแพทย์ฉบับใหม่ สามารถยื่นขอทำสัญญาข้อตกลงกับประกันสังคมต่อได้
ส่วนคลินิกที่สัญญาข้อตกลงยังไม่สิ้นสุด ประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งการใช้บังคับสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมตามประกาศบอร์ดแพทย์ฉบับใหม่ ไปให้ทุกคลินิกทราบแล้ว หากคลินิกใดพิจารณาแล้วไม่พร้อมที่จะให้บริการตามประกาศฉบับใหม่ ก็สามารถแจ้งขอยกเลิกสัญญากับประกันสังคมได้
เมื่อถามย้ำว่า ผู้ประกันตน สามารถไปเข้ารับบริการทำฟันในสถานพยาบาลได้ทุกแห่ง แม้ว่าจะไม่ใช่คู่สัญญากับประกันสังคม นางนิยดา กล่าวว่า ผู้ประกันตน ที่ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข มีสิทธิทันตกรรมตามที่ประกาศไป
ถึงแม้ว่า จะเข้ารับบริการในสถานบริการอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา ก็สามารถนำเอกสารทางการแพทย์และใบเสร็จไปทำเรื่องเบิกได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือเบิกผ่านระบบออนไลน์ แต่จะจ่ายตามอัตราที่กำหนดเท่านั้น
ดังนั้น ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ในสถานพยาบาลทุกแห่ง แต่อาจจะต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่สถานพยาบาลนั้นไม่ได้เป็นคู่สัญญา และสามารถเบิกได้ตามราคาที่ประกันสังคมกำหนด
ส่วนสถานพยาบาลคู่สัญญา ไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่สามารถเรียกเก็บส่วนต่างค่าผ่าฟันคุดกับผู้ประกันตนได้ ยกเว้นกรณีการทำฟันพื้นฐาน 900 บาท ที่สามารถให้ผู้ประกันตนจ่ายส่วนต่างได้
ทั้งนี้ นางนิยดา กล่าวว่า การกำหนดเพดานผ่าฟันคุด 1,500 และ 2,500 บาท จะมีการทำแบบฟอร์มเบิกจ่ายใหม่ ที่มีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้สถานพยาบาล และผู้ประกันตน เกิดความมั่นใจ
โดยในวันที่ 28 เมษายน ประกันสังคม จะทำการประชุมออนไลน์ กับผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันอีกครั้ง
นางนิยดา กล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมจะเกิดขึ้น เมื่อผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ และรวมถึงหลังจากที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไม่เกิน 6 เดือน
กรณีใช้บริการนอกสถานพยาบาล ที่ทำความตกลง สามารถยื่นขอรับเงินคืนได้ตามหลักเกณฑ์ ผ่านระบบ e-Self Service หรือยื่นที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานประกัน – https://www.sso.go.th/wpr/