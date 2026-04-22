สลด 3 หนูน้อย วัย 3 ขวบ ชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อน ก่อนจมน้ำเสียชีวิต 2 ราย หนูน้อยคนรอดชีวิต วิ่งไปขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่แต่สายเกินไป
วันที่ 22 เม.ย.2569 ร.ต.ท.ธนดล รักพูนแก้ว รองสว.(สอบสวน) สภ.ตาลสุม รับแจ้งมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 2 รายในสระน้ำโคกหนองนา บ้านไฮหยอง หมู่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี จึงไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.สุรวิทย์ โยนจอหอ ผกก.สภ.ตาลสุม แพทย์โรงพยาบาลตาลสุม และหน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะจุดตาลสุม
ที่เกิดเหตุเป็นหนองน้ำของโครงการโคกหนองนา ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านไฮหยองพบ ชาวบ้านนำร่างของ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 3 ปี และ ด.ช.บี (นามสมมต) อายุ 3 ปี ขึ้นมาจากน้ำแล้ว จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ด.ช.เอ ด.ช.บี และ ด.ช.ซี ทั้ง 3 คน อายุ 3 ปี
โดยทั้งหมดชวนกันไปเล่นน้ำที่บริเวณหนองน้ำจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านพักประมาณ 500 เมตร แต่ ด.ช.เอ และ ด.ช.บี ว่ายน้ำไม่เป็น ประกอบกับน้ำลึกกว่า 3 เมตร จึงทำให้ทั้งคู่จมน้ำ ด.ช.ซี เมื่อเห็นเพื่อนจมน้ำ จึงได้วิ่งกลับไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือ แต่ไม่ทัน
นายสวัสดิ์ อายุ 73 ปี ตาของ ด.ช.เอ เปิดเผยว่า ปกติหลานจะอยู่อีกหมู่บ้าน วันนี้มาเล่นบ้านเพื่อน ตนเองก็อยู่บ้านจนเพื่อนของหลานวิ่งมาบอกยายว่า หลานจมน้ำ ยายก็รีบวิ่งไปดูพบว่า หลานจมน้ำจนลอยขึ้นมาแล้ว
พ.ต.อ.สุรวิทย์ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งประเด็นสงสัยว่าเด็กจะมาเล่นน้ำเองหรือมีใครหลอกพามาทำร้ายให้ตกน้ำหรือไม่ แต่จากการสอบสวนเบื้องต้น และตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กที่เสียชีวิตไม่พบร่องรอยของการทำร้าย หรือมีแรงจูงใจที่จะหลอกล่อเด็กมาให้จมน้ำ เชื่อว่าช่วงนี้อากาศร้อนเด็กๆ อาจจะมาเล่นน้ำคลายร้อน และจากการสอบถามตาของเด็กให้ข้อมูลว่าเด็กๆเหล่านี้เคยมาที่จุดเกิดเหตุมาก่อน
อยากจะฝากเตือนถึงผู้ปกครอง ให้ดูแลบุตรหลานในช่วงปิดเทอมให้ดีอย่าให้คลาดสายตา หากหายไปจากสายตาให้รีบตามหา จะได้ไม่เกิดการสูญเสียขึ้นอีก เบื้องต้นทางญาติไม่ติดใจในสาเหตุการตาย จึงได้ส่งศพให้แพทย์ชันสูตรและนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป