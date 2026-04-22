กรมแพทย์แผนไทยฯ ลุยปักหมุด GIS คุมเข้ม “ร้านกัญชา” เน้นใช้ทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อตรวจสอบ โปร่งใส ยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น ปัจจุบันดำเนินกิจการได้รับอนุญาต ถูกต้อง 11,386 แห่ง
22 เมษายน 2569 – นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เร่งดำเนินการจัดระเบียบการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบและรอบด้าน
โดยมีเป้าหมายสำคัญในการจำกัดการใช้ เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น พร้อมทั้งผลักดันมาตรการกำกับดูแลให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้นำเทคโนโลยี Medical Cannabis GIS (MC-GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลร้านจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ที่ได้รับอนุญาต
นพ.เทวัญ กล่าวว่า โดยมีแนวทางดำเนินการ 1. ตรวจสอบสถานะจริง ร้านที่ปรากฏบนแผนที่ต้องเป็นร้านที่มีใบอนุญาตจำหน่ายและแปรรูปที่ถูกต้อง และมีการเปิดประกอบกิจการตามปกติ
2. ความปลอดภัยของประชาชน ประชาชนสามารถตรวจสอบพิกัดร้านที่ถูกกฎหมายได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มความมั่นใจในการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์
3. การกำกับดูแลเชิงรุก ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม และควบคุมสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“สำหรับข้อมูลสถานประกอบการกัญชาล่าสุด พบว่ามีสถานประกอบการสะสมทั้งหมด 18,517 แห่ง โดยมีร้านที่ปิดตัวลงเนื่องจากไม่ต่ออายุใบอนุญาตในปี 2568 จำนวน 7,131 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านกัญชาที่ยังคงเหลือและดำเนินกิจการอย่างถูกต้องรวมทั้งสิ้น 11,386 แห่ง” นพ.เทวัญ กล่าว
นพ.เทวัญ เผยว่า การปักหมุด GIS เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุก เพื่อให้เกิดระบบตรวจสอบที่โปร่งใส ยุติธรรม และสร้างความเชื่อมั่นว่า กัญชาจะถูกนำไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม
นพ.เทวัญ กล่าวว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis GIS (MC-GIS) เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการและแปลงปลูก ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://cannabis-gis.dtam.moph.go.th/dashboard-dev และสามารถแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายผ่านไลน์แอพพลิเคชัน Traffy fondue
ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 3706 หรือผ่าน เฟซบุ๊ก: กองกัญชาทางการแพทย์ และ Line Official: @DTAM ในวันและเวลาราชการ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก – https://www.dtam.moph.go.th/