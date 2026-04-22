โดนลากไปกระทืบหน้าโบสถ์ รองนายก อบต.สาหัส ชายฉกรรจ์นับสิบรุมทำร้าย หลังนำวงดนตรีไปทำการแสดง เจ้าถิ่นหาเรื่อง แค่คืนแรกก็เริ่มไม่ดี เมียพาแดนเซอร์ไปช่วยเจ็บไปด้วย หวั่นคดีไม่คืบ หลังได้ยิน ตร.พูด
วันที่ 22 เม.ย.69 นางวิลาวรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ภรรยาเจ้าของวง “วิลาวรรณแดนซ์” เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หลัง นายพิษณุ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี สามี ซึ่งเป็นเจ้าของวง และเป็นรองนายก อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์นับ 10 คนรุมทำร้าย บริเวณหน้าโบสถ์วัดน้ำคอก ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง เหตุเกิดกลางดึกวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยภาพเหตุการณ์เผยให้เห็นช่วงที่แดนเซอร์ภายในวงพยายามเข้าไปช่วยเหลือ นายพิษณุ แต่กลับถูกลูกหลง ถูกชก ตบ และจิกผม จนชุดการแสดงขาด ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 8 ราย
นางวิลาวรรณ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุ วงของตนไปรับงานแสดงรำวงย้อนยุคภายในงานวัด เป็นระยะเวลา 3 วัน กระทั่งคืนแรก (19 เม.ย.) ได้มีชาย อายุประมาณ 40 ปี ลักษณะมึนเมาขึ้นไปเต้นบนเวที และเต้นชนแดนเซอร์จนล้มหลายครั้ง ทำให้ นายฐณัฐ อายุ 24 ปี ลูกชายของตน เข้าไปตักเตือน แต่ชายคนดังกล่าวกลับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้ของลับ และต่อย นายฐณัฐ แต่ไม่โดน ก่อนจะมีการห้ามปรามและตามให้เจ้าของงานวัดเข้ามาเคลียร์ โดยเรื่องจบลงในคืนวันนั้น
กระทั่งคืนสุดท้าย ชายคนเดิมกลับมาอีกครั้ง พร้อมพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายเรียกพวก ทำทีมายืนถ่ายรูปอยู่หน้าเวที ยืนแซทข้อความและออกไปยืนโทรศัพท์ ไม่นานนักมีกลุ่มชายฉกรรจ์นับ 10 คน เข้ามานั่งดื่มเหล้าหน้าเวที พอจบการแสดงและกำลังจะเก็บของเพื่อกลับบ้านที่ฉะเชิงเทรา ชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาด้านข้างเวที ก่อนจะชก นายฐณัฐ และเมื่อ นายพิษณุ เห็นจึงเข้าไปช่วยลูกชาย ทำให้ชายที่นั่งอยู่หน้าเวทีนับสิบคน เดินเข้ามาหลังเวทีลากตัว นายพิษณุ ออกไปไว้ที่หน้าโบสถ์ ก่อนจะรุมกระทืบ ตนและทีมแดนเซอร์พยายามเข้าไปช่วย แต่กลับถูกทำร้ายซ้ำ จนได้รับบาดเจ็บกันถ้วนหน้า
หลังเกิดเหตุได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองระยอง แต่รู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดของตำรวจ ที่ระบุว่ายังไม่สามารถรับฟังความฝ่ายเดียว ต้องรออีกฝ่ายมาให้ปากคำด้วย ทำให้กังวลว่าคดีอาจไม่คืบหน้า เนื่องจากตนเป็นคนนอกพื้นที่ ขณะเดียวกัน อาการของ นายพิษณุ ยังสาหัส พบกระดูกหลังร้าว
นางวิลาวรรณ จึงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี พร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างหนักแก่ครอบครัวและทีมงาน