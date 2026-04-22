แก๊งขุดทองเถื่อนแสบ จุดไฟเผาป่าลวง-ยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่ เบี่ยงเบนความสนใจ ก่อนลอบขุดร่อนทองคำ ในพื้นที่เก่าที่เคยถูกยึดกว่า 13 ไร่ ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังวิกฤต ระดม ฮ.ดับไฟ
วันที่ 22 เม.ย.2569 นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กำลังเผชิญวิกฤตไฟป่าครั้งรุนแรง หลังตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) พุ่งสูงถึง 825 จุด ในช่วงเดือนเมษายน 2569
โดยเบื้องหลังสถานการณ์นี้ไม่ใช่เพียงภัยธรรมชาติ แต่เป็นฝีมือขบวนการลักลอบขุดร่อนแร่ทองคำที่ใช้ไฟป่าเป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่
ด้านนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ระบุว่ากลุ่มผู้กระทำผิดใช้ยุทธวิธีจุดไฟเผาป่า เพื่อล่อให้เจ้าหน้าที่ออกไปดับไฟในอีกจุดหนึ่ง ก่อนจะฉวยโอกาสแอบเข้าไปขุดร่อนทองคำในพื้นที่คดีเก่าที่เคยถูกตรวจยึดกว่า 13 ไร่
นอกจากนี้กลุ่มคนร้ายยังมีพฤติกรรมอุกอาจด้วยการนำอาวุธปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ และเลือกปฏิบัติการในช่วงดึก เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม ซึ่งสภาพพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนและมีทุ่งไม้กวาดเป็นเชื้อเพลิง ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วจนยากต่อการควบคุม ล่าสุดไฟได้ลามเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่อยู่ติดกันแล้ว
สำหรับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิมีพื้นที่กว่า 700,000 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และมีอาณาเขตติดชายแดนเมียนมา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก อาทิ เสือโคร่ง ช้างป่า เสือลายเมฆ และเลียงผา ความเสียหายครั้งนี้จึงกระทบต่อระบบนิเวศที่ประเมินค่าไม่ได้
เพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าว หน่วยงานหลายภาคส่วนได้บูรณาการกำลังร่วมกัน ทั้งตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135, หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดอย่างเข้มข้น
ในส่วนปฏิบัติการดับไฟ ได้มีการระดมอากาศยานเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าทิ้งน้ำแล้วกว่า 141 เที่ยวบิน คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 70,500 ลิตร พร้อมส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการดับไฟในป่าลึกทางอากาศอีก 3 เที่ยวบิน
ทั้งนี้ เมื่อปี 2568 อุทยานฯ เคยประสบความสำเร็จในการลดจุดความร้อนได้ถึง 85.30% จากการจัดตั้ง War Room แต่ในปี 2569 นี้กลับเผชิญความท้าทายที่ซับซ้อนขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำผิดปรับแผนเป็น “เข้าดึก ขุดเร็ว หนีไว” ต่างจากปีที่ผ่านมาซึ่งสามารถดำเนินคดีได้ 6 คดี และจับกุมผู้ต้องหาได้ 11 คน
นายยุทธพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่อุทยานฯ ยังคงตรึงกำลังต่อเนื่องภายใต้นโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สั่งการให้ปราบปรามการลักลอบกระทำผิดและจุดไฟเผาป่าอย่างเด็ดขาด โดยมีผู้นำชุมชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด