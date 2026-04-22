หลวงพี่โต้ 3 ปีมาแล้ว คลิปหลุด เมาวิวาทกับพระอีกรูป ลั่นตอนนั้นไม่ได้เมา เป็นเรื่องกิจนิมนต์ ไม่รู้เจตนาคนปล่อยคลิป แจงขับรถออกนอกวัดกลางดึก มีสีกานั่งไปด้วย
วันที่ 22 เม.ย.69 เพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” เผยแพร่คลิปวิดีโอกล่าวหาพระลูกวัดคลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร มีพฤติกรรมดื่มสุราจนเมามายและด่าทอชาวบ้าน โดยระบุว่า เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล
ล่าสุด นายเฉลิมพล ชินะรา ปลัดอำเภอพรานกระต่าย นายสามารถ พิกุล กำนันตำบลคลองพิไกร พ.ต.ท.ศุภสิทธิ์ ตรีสัมมาเลิศ สวป.สภ.คลองพิไกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ วัดคลองพิไกร โดยมีพระครูวิลาศวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลคุยบ้านโอง – คลองพิไกร และพระครูสถิตวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดคลองพิไกร ร่วมประชุมหารือเพื่อสะสางปัญหาที่กระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
โดยพบกับ พระโกมล พระลูกวัดที่ปรากฏในคลิป และได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์ในคลิปเป็นเรื่องจริง แต่เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกับ พระมานพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันตามที่เพจกล่าวอ้าง และยืนยันว่าในขณะนั้น อาตมาไม่ได้เมาสุราตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนที่ทะเลาะกันนั้น ทะเลาะกันเรื่องกิจนิมนต์ ที่มีปากเสียงกันและลงไม้ลงมือกัน
พระโกมล ระบุว่า อาตมาและคู่กรณีได้ปรับความเข้าใจกันไปนานแล้ว แต่ไม่ทราบเจตนาของผู้ที่นำคลิปเก่ามาเผยแพร่จนทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมตัดพ้อว่าการถูกสั่งให้ลาสิกขาทั้งที่มองว่าไม่ได้ทำผิดวินัยร้ายแรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม
นอกจากนี้ พระโกมลยังได้ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องการขับรถออกจากวัดยามวิกาลว่าเป็นการไปรับโยมพ่อที่โรงพยาบาล ส่วนสีกาที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้นเป็นญาติกัน และยอมรับว่าเคยทำโทษด้วยการเอามือตีหลานสะใภ้จริง เนื่องจากมาด่าทอโยมป้าของอาตมา
ทางด้านตัวแทนชาวบ้านมีความเห็นเป็นสองด้าน โดยด้านหนึ่งมองว่าพฤติกรรมในคลิปทำลายความศรัทธาจริง แต่อีกส่วนเห็นว่าควรให้ความเป็นธรรม โดยต้องรอสอบปากคำพระมานพคู่กรณีที่เดินทางไปกิจนิมนต์ในกรุงเทพฯ เสียก่อน ทำให้บทสรุปเบื้องต้นจากการหารือนานกว่า 3 ชั่วโมง คณะสงฆ์ได้สั่งภาคทัณฑ์พระโกมลและตั้งอธิกรณ์พระทั้งสองรูปไว้ตรวจสอบ โดยจะนัดประชุมใหญ่ร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้ง หลังจากพระคู่กรณีเดินทางกลับมา เพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนต่อไป