เล่นถึงผู้ว่า แก๊งมิจฉาชีพ ปลอมไลน์พ่อเมืองคอน ขอเลขบัญชีสาธารณสุขจังหวัด อ้างจะโอนเงินให้ โชคดีไหวตัวทัน รุดแจ้งความหวั่นประชาชนตกเป็นเหยื่อ
วันที่ 22 เม.ย.2569 นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช พร้อม นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ สสจ. เข้าพบ พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดี ถูกมิจฉาชีพปลอมแปลงโปรไฟล์แอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัว แอบอ้างชื่อ “สมชาย ลีหล้าน้อย” และภาพโปรไฟล์แต่งชุดปกติขาวมีสายสะพาย ไปใช้ติดต่อบุคคลอื่น
โดยมิจฉาชีพได้ส่งข้อความไปยัง นพ.สุทธิพจน์ สสจ.นครศรีธรรมราช ชักชวนสนทนา ก่อนพยายามขอเลขบัญชีธนาคาร อ้างว่าจะโอนเงินให้ สร้างความเข้าใจผิดว่า เป็นการติดต่อจากผู้ว่าฯตัวจริง โดยข้อความดังกล่าวระบุว่า “พอดีผมฝากคนอื่นจัดการธุระให้หน่อยน่ะ เลยต้องโอนเงินให้เขา แต่ผมไม่สะดวกโอนตรง เดี๋ยวจะโอนเข้าบัญชีคุณก่อน แล้วคุณค่อยโอนต่อให้เขา แบบนี้โอเคไหม”
หลังจากมีข้อความส่งในไลน์ดังกล่าวแล้ว นพ.สุทธิพจน์ สสจ.เกิดความสงสัย และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และโทรศัพท์มาสอบถาม ผู้ว่าฯ จึงทราบว่าเป็นการแอบอ้างจากบุคคลไม่หวังดี หรือมิจฉาชีพ จึงทำให้ไม่มีการสูญเสียทรัพย์สินแต่อย่างใด
เบื้องต้นผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นพ.สสจ. ได้เข้าแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวน ติดตามตัวผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งเตือนประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และควรตรวจสอบตัวตนทุกครั้ง ก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ ของมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าว
ซึ่งพฤติกรรมของมิจฉาชีพเหล่านี้ จะใช้บัญชีม้า หาก นพ.สสจ. ส่งเลขบัญชีไปให้มิจฉาชีพ และมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีแล้ว จะมีข้อความมาว่า โอนผิดให้โอนกลับคืน ซึ่งอาจโดนดำเนินคดีในข้อหาบัญชีม้าได้ และขอเตือนอีกว่า หากเจอกรณีแบบนี้ไม่ต้องโอนเงินคืน แต่ให้ไปแจ้งความแทน