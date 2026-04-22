หนุ่มกินเหล้าท่ามกลางอากาศร้อนจัดเกิดคลุ้มคลั่งทำร้ายภรรยาหนีตายระทึกห้องเช่า ชาวบ้านแตกตื่นหาที่หลบภัยวุ่น ตำรวจกล่อมไม่ฟังใช้มีดจ้วงแทง สุดท้ายเจอชาร์จจับส่งรพ.
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งเหตุชายเกิดอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายภรรยาภายในห้องเช่า เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก จึงรายงาน พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด นำกำลังตำรวจสายตรวจกว่า 10 นายพร้อมอุปกรณ์สยบคลั่งพิเศษรีบเดินทางไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นห้องเช่า พบชาวบ้านต่างตกใจรีบหนีไปหาพื้นที่ปลอดภัยหลบซ่อนตัว โดยมีน.ส.วนิดา อายุ 23 ปีวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือ ระบุ ถูกสามี อายุ 31 ปี ซึ่งป่วยจิตเวชไม่ยอมกินยาจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งหลังกินเหล้ามากวันนี้ท่ามกลางอากาศร้อนจัด
จากนั้นตำรวจวางแผนเข้าควบคุมตัวสามี ซึ่งขังตัวเองอยู่ภายในบ้านและมีอาการหวาดระแวงตำรวจ เจ้าหน้าที่ชุดเจรจาเข้าพูดคุยเพื่อขอให้มอบตัว แต่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วยังใช้อาวุธมีดปลายแหลมยาวพยายามจะแทงเจ้าหน้าที่หลายครั้ง จนเวลาผ่านไปนาน 1 ชั่วโมงตำรวจใช้นาทีเผลอหันหลังให้งัดประตูหน้าบ้านเช่าบุกเข้าชาร์จจับกุมตัวไว้ได้ตามยุทธวิธีท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้าน ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากนั้นรีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด
น.ส.วนิดา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อยู่กินกันมานานหลายปี สามีเคยเป็นทหารเกณฑ์ย้ายจากเชียงรายมาเช่าบ้านหลังนี้นานกว่า 3 เดือน มีอาการป่วยจิตเวชเคยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงหลังไม่ยอมกินยากินแต่เหล้าแทนยาเคยจะจุดไฟเผาตนมาแล้วแต่วิ่งหนีรอดมาได้ วันนี้กินเหล้าท่ามกลางอากาศร้อนจัดจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งไล่ใช้มีดหมายทำร้ายตน โชคดีตำรวจมาช่วยชีวิตจนรอดตายได้อย่างหวุดหวิด