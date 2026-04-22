ลุงวัย 64 เซียนปืนแก๊ปประจำหมู่บ้าน ชอบแต่งปืนไล่ยิงนก สุดท้ายโดนปืนกระบอกเดียวกันยิงหน้าผากเสียชีวิตปริศนาคาบ้านพัก ญาติงง ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.วันที่ 22 เม.ย.2569 ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ ภักดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต ภายในบ้านพัก หมู่ที่ 6 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว บริเวณข้างบ้านพบศพนายประทีป อายุ 64 ปี เจ้าของบ้านเสียชีวิตในสภาพนอนหงาย มือกอดปืนแก๊ปยาวไว้แน่น บริเวณหน้าผากมีร่องรอยของการถูกยิงกระสุนฝังใน และบริเวณไกปืน มีร่องรอยของการตกแต่ง เอาไม้ไผ่ต่อ เพื่อสะดวกให้นิ้วเท้าเป็นตัวลั่นไกปืน
สอบถามนางธัญญารัตน์ อายุ 58 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่า สามีหลังจากเสร็จฤดูทำนา จะเลี้ยงวัว-ควาย และเป็นคนชอบเอาปืนไปยิงนก ยิงปลา เป็นประจำ เป็นคนชอบตกแต่งปืนแก๊ป นอกจากนี้สามียังมีอาชีพปีนต้นตาล เอาน้ำตาลอีกด้วย
ช่วงเวลา 13.00 น.ตนเองได้เดินไปนั่งเล่นบ้านญาติที่อยู่ใกล้กัน จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด คิดว่า สามียิงปืนไล่อีกาที่ชอบบินมาที่บ้าน จนเสียงปืนเงียบไปจึงเดินมาที่บ้านและมาพบศพดังกล่าว
นางธัญญารัตน์ ยังกล่าวต่อไปว่า สาเหตุตนยอมรับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกัน หรือมีเรื่องให้คิดมาก มีเพียงก่อนหน้านี้สามีเลิกดื่มเหล้ามาได้ 3 เดือน แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์กลับมาดื่มเหล้าอย่างหนักอีกครั้ง โดยระยะหลังสามี บอกกับตนว่าถ้าเสียชีวิตให้นำภาพวาดภายในบ้านมาตั้งเรียงหน้าโลงศพให้ด้วย มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สามีจะดื่มเหล้าจนหลอนแล้วก่อเหตุยิงตัวเองตาย
ทั้งนี้ญาตินายประทีป ไม่ติดใจสาเหตุการตาย เพราะผู้เสียชีวิตชอบยิงปืนเป็นประจำ จึงได้มอบศพผู้ตายให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป