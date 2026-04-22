สาวเจ้าของร้านส้มตำหาดใหญ่สุดช้ำ โจรแสบบุกยกเค้า 15 ครั้งกวาดเกลี้ยงร้าน กล้องวงจรปิดจับหน้าชัด ชี้จับตำรวจบอกไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า เลยยังขี่รถวนเวียนไปมาอยู่ใกล้ร้าน ทำชีวิตต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
วันที่ 22 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจาก น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 26 ปี เจ้าของร้านส้มตำริมคลองจันวิโรจน์ ทุกข์ใจตกเป็นเหยื่อโจรบุกขโมยทรัพย์สินในร้านอย่างย่ามใจต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีรวมกว่า 15 ครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังจับโจรไม่ได้
น.ส.เอ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพ.ย.68 เริ่มผิดสังเกตหนักในเดือนม.ค.69 เมื่อกระทะใบบัวใบใหญ่หายไปตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด ซึ่งเพียง 3 วันหลังติดกล้องจับภาพคนร้ายเป็นวัยรุ่นเดินเข้ามาหลังร้านด้วยท่าทีใจเย็น
” เขาเดินเข้ามาหยิบนั่นจับนี่ เหมือนมาช้อปปิ้งเลยค่ะ เหมือนชินกับร้านเรามาก พอกลางคืนแอบเข้ามาขโมยเงินทอนที่เก็บไว้ในร้านไปอีก รายการทรัพย์สินที่ถูกกวาดไป 15 ครั้ง ทั้งขาตั้งถังน้ำแข็ง ชุดโต๊ะแคมปิ้ง 2 ชุด กระทะบัวขนาด 40 และ 60 นิ้ว เงินสดถูกขโมยไป 5 ครั้ง อุปกรณ์ครัว น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ด้วย รวมเป็นเงินหมื่นกว่าบาท ”
น.ส.เอ ยังเล่าด้วยความคับแค้นใจว่า เคยเจอตัวคนร้ายและแจ้งเตำรวจให้เข้าตรวจสอบแล้ว แต่กลับได้รับคำตอบว่า ” ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า ” ทำให้คนร้ายรายนี้ยังคงลอยนวลขี่รถวนเวียนไปมาอยู่ใกล้ร้านนานเกือบ 3 เดือน เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมาเวลา 01.40 น. มีคนร้ายอีกรายเข้ามาขโมยเครื่องครัวไปจนหมดร้าน
“หนูคับแค้นใจมาก ขายส้มตำครกละ 50 บาท คิดดูว่าหมื่นกว่าบาทหนูต้องตำกี่ครก ต้องเมื่อยแขนกี่วันถึงจะได้เงินไปซื้อของใหม่มาทดแทนกฎหมายมันเอื้ออำนวยให้เด็กพวกนี้ขนาดนั้นเลยเหรอ”
นอกจากร้านส้มตำแล้ว แม่ค้าขายผลไม้ที่อยู่ติดกัน บอกว่า ที่ร้านถูกขโมยสายไฟไป 2 ครั้ง โต๊ะขายของ ตั้งข้อสังเกตว่าแต่เดิมในพื้นที่นี้ไม่เคยมีเหตุลักทรัพย์ ตั้งของไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่น แต่หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยใหญ่ในหาดใหญ่ที่ผ่านมา พื้นที่กลับเต็มไปด้วยมิจฉาชีพจนชาวบ้านต้องอยู่อย่างหวาดระแวง นำคลิปวิดีโอวงจรปิดที่เห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.หาดใหญ่ แล้ว
ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายทั้ง 2 คนมาลงโทษโดยเร็วที่สุด เพราะตอนนี้ทางร้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก แม้จะพยายามทำร้านให้แน่นหนาเพียงใด ก็ยังไม่สามารถสู้ความพยายามของโจรได้