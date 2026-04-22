ได้เบาะแส เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หน้าปั๊มน้ำมันที่ตาก บอกคนขับรถส่งแค่นี้ เดี๋ยวมีคนมารับต่อ วงจรปิดเห็นเดินเหม่อลอย ก่อนขึ้นสะพานกิตติขจร
จากกรณี พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณฺโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.69 เป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งเจ้าอาวาสได้แจ้งกับไวยาวัจกรว่า จะเดินทางไปรับลูกชาย ซึ่งป่วยจิตเวชและเข้ารับการบำบัดที่บ้านพึ่งสุข จ.ราชบุรี เพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลชั่วคราวที่ จ.ขอนแก่น แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อได้
โดยครอบครัวและคณะสงฆ์ประสานเสียง วอนคนขับรถเก๋งที่เรียกผ่านแอปฯ เข้าให้ข้อมูล หลังพบเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับหลวงพ่อ แล้วจุดพบสุดท้ายที่จังหวัดตากปั๊มน้ำมัน PT (บ้านผักรักตะวัน) ใกล้กับสะพานกิตติขจร ทางเข้าตัวเมืองตาก ถนนพหลโยธินเส้นทางไปยังหลายจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางนี้เป็นหลัก
ล่าสุดวันที่ 22 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่ท้อ จ.ตาก ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนติดตามหาข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ปั๊ม PT (บ้านผักรักตะวัน) ที่เจ้าอาวาส ได้ลงรถเพื่อจะเข้าห้องน้ำก่อนจะตกลงให้ส่งแค่นี้ โดยบอกว่าจะมีรถมารับต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ท้อ ได้คลิปกล้องวงจรปิดจากร้านค้าแห่งหนึ่งใกล้กับปั๊ม โดยในคลิป เวลาประมาณ 04.48 น. คืนวันที่ 18 มี.ค.69 พบบุคคลลักษณะคล้ายพระภิกษุ แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร เดินอยู่บนถนนพหลโยธิน ทิศทางเข้าตัวเมืองตาก ผ่านหน้าร้านดังกล่าวที่เห็นไกลๆ ซึ่งเจ้าอาวาสได้ลงรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก่อนจะเดินเท้าออกจากปั๊มผ่านจุดดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ท้อ ได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม บริเวณหน้าวัดพระนารายณ์ อยู่ริมถนนพหลโยธินขาขึ้นเหนือ เชิงสะพานกิตติขจร ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก จุดนี้สามารถบันทึกภาพ ขณะบุคคลคล้าย พระปลัดสมบัติ เดินต่อเนื่องมาจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างปั๊ม PT บ้านผักรักตะวัน ในท่าทางเหม่อลอยคล้ายกำลังคิดอะไรอยู่
โดยเดินมาอย่างช้าๆ ก่อนจะผ่านกล้องตัวที่ 1 และสอดรับกับกล้องตัวที่ 2 ที่ส่องไปทางศาลสี่มหาราช ที่เจ้าอาวาสก็เดินไปอย่างเรื่อยๆ เนื่อยๆ ก่อนจะปลีกฉีกเดินออกไปทางฝั่งขวาของถนน เดินลัดเลาะไปบน ถนนพหลโยธิน ขึ้นไปบนสะพานกิตติขจร ข้ามแม่น้ำปิง แล้วเดินหายไปจากรัศมีของกล้องวงจรปิด ซึ่งตำรวจ สภ.แม่ท้อ จะได้ตรวจสอบกล้องวงปิดเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัวเจ้าอาวาสต่อไป