แห่ส่องเลขเด็ด ระทึกกลางดึก งูจงอางยาวกว่า 3 เมตรบุกบ้านกู้ภัยเร่งเข้าจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
วันที่ 22 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชร จุดคลองลาน และจุดปางศิลาทอง ร่วมกับกู้ชีพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปภายในบ้านพัก สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้อยู่อาศัย
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าตรวจสอบยังบ้านพัก เลขที่ 88 หมู่ที่ 21 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.สุนทราพร พูลสวัสดิ์ อายุ 47 ปี และ นายภาสกร โมงขุนทด อายุ 54 ปี
จากการตรวจสอบพบเป็นงูจงอางเพศผู้ มีความยาวประมาณ 3.10 เมตร ซ่อนตัวอยู่ภายในบริเวณบ้าน เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาเพียง 10 นาที ในการเข้าดำเนินการจับอย่างระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมจับงูจงอางได้สำเร็จ ก่อนจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน หรือพื้นที่ใกล้ป่าและแหล่งน้ำ หากพบสัตว์เลื้อยคลานไม่ควรจับด้วยตนเอง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งบางครั้งเห็นหางอาจจะคิดว่าเป็นแค่งูสิงธรรมดา แต่พอเห็นหัวอาจจะถูกงูฉกจนเกิดอันตรายก็ได้
เจ้าของบ้าน เล่าว่า “ลูกชายของตนเป็นคนพบเห็นงูจงอางตัวดังกล่าวคนแรกเลื้อยเข้าจากบริเวณหลังบ้าน หลังจากที่งูเห็นคนก็ตกใจพยายามเลื้อยหนีจนสุดท้ายเลื้อยเข้าไปภายในบ้าน ซึ่งก็หาตัวไม่เจอว่าอยู่จุดใดจึงเร่งแจ้งกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือ ไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ ตนเองรู้สึกตกใจหลังจากเห็น