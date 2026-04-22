กองป้องกันชายแดนจันทบุรี จับ 7 แรงงานเขมร หนีเศรษฐกิจตกต่ำ-ว่างงานในประเทศ ลักลอบเข้าไทย โดยจ่ายค่านายหน้า 6 พันบาท สุดท้ายโดนจับดำเนินคดี

วันที่ 22 เม.ย.2569 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองป้องกันชายแดนจันทบุรี (กปช.จต.) โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในเวลากลางคืน สามารถจับกุมบุคคลต้องสงสัยบริเวณ ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จำนวน 7 ราย (ชาย 6 หญิง 1) จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาทั้งหมด

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากพื้นที่ จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยอาศัยช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในประเทศที่มีผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนที่มีการปิดด่านอย่างเข้มงวด และปัญหาการว่างงานในประเทศ โดยจ่ายค่านายหน้าให้กับผู้ลักลอบนำพา รายละ 6,000 บาท เพื่อเข้ามาหางานทำในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย

ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะตอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด

แรงงานเขมร

จับ 7 แรงงานเขมร หนีเศรษฐกิจตกต่ำ-ว่างงานในประเทศ ลักลอบเข้าไทย

กองทัพเรือขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างสูงสุด

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อุบัติเหตุเศร้า สาว 23 ขี่จยย.แซงรถพ่วงถนน 2 เลนเฉี่ยวรถสวนทางมาล้มเข้าหาล้อ โดนทับสุดสลด
2

รวบขบวนการหลอกซื้อรถหรู แอบสับเปลี่ยนกุญแจ-ติด GPS ย้อนรอยมาขโมยกลางดึก
3

หวานเจี๊ยบ! ก่อนศึกซักฟอก "อนุทิน-ยศชนัน" ร้องเพลงจับมือยกโชว์ชื่นมื่น ก่อนประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้
4

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
5

หญิง ธิติกานต์ เปิดใจปม"บุ๋ม ปนัดดา"วอนสังคมใจเย็นรอฟังข้อเท็จจริง ผิดจริงไม่เข้าข้าง ลั่นไม่เหยียบคนกำลังล้ม
6

พ่อสุดทน คว้าปืนลูกซองยิงลูกชายติดยาขอเงินไม่ได้คว้าไม้ทุบตี หวังแค่สั่งสอนสุดท้ายถึงตายอยู่หน้าบ้าน
7

ระทึก เก๋งเสยกำแพงลานจอด หวิดตกชั้น 4 ตึกใหญ่ย่านบางรัก โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ
8

ฝนถล่ม ฟ้าผ่า เกมชลบุรี พบ บีจี เลื่อนครึ่งหลังเกือบชั่วโมง สุดท้ายเจ้าบ้านเฉือนเฮ
9

ตั้งเป้า15วันส่งคืนป่า เร่งฟื้นฟูลูกช้างกำพร้าขาติดบ่วงยืนเฝ้าซากแม่ในสวนยาง ย้ายอนุบาลสถานีเพาะเลี้ยงฯ
10

โปรแกรมบอล 2 พ.ย. 2569 นิวคาสเซิลเปิดบ้านหวังล้างตาเอฟเวอร์ตัน