กองป้องกันชายแดนจันทบุรี จับ 7 แรงงานเขมร หนีเศรษฐกิจตกต่ำ-ว่างงานในประเทศ ลักลอบเข้าไทย โดยจ่ายค่านายหน้า 6 พันบาท สุดท้ายโดนจับดำเนินคดี
วันที่ 22 เม.ย.2569 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองป้องกันชายแดนจันทบุรี (กปช.จต.) โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในเวลากลางคืน สามารถจับกุมบุคคลต้องสงสัยบริเวณ ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จำนวน 7 ราย (ชาย 6 หญิง 1) จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาทั้งหมด
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากพื้นที่ จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยอาศัยช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในประเทศที่มีผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนที่มีการปิดด่านอย่างเข้มงวด และปัญหาการว่างงานในประเทศ โดยจ่ายค่านายหน้าให้กับผู้ลักลอบนำพา รายละ 6,000 บาท เพื่อเข้ามาหางานทำในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะตอน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด
กองทัพเรือขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างสูงสุด