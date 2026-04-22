สลดอีกเด็กชายวัย 6 ขวบ อนุบาล 3 หายออกจากบ้าน ครอบครัวออกตามหาเจอจักรยานล้มอยู่ข้างสระน้ำ เรียกกู้ภัยช่วยงมหาเจอร่างจมอยู่ก้นสระน้ำ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 ร.ต.อ.ชัยยงค์ อำพันเสน รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี รับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตภายในสระน้ำหลังบ้านพัก ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จึงประสานแพทย์นิติเวชรพ.กบินทร์บุรี แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.พงศ์อนันต์ รักษาชาติ ผกก.สภ.วังตะเคียน ตำรวจสายตรวจ ฝ่ายสืบสวน และหน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ บริเวณลานดินริมขอบสระมีรถจักรยานของเด็กล้มคว่ำอยู่ 1 คัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบน้ำลงค้นหาใช้เวลาไม่นานก็พบร่างเด็กชายวัย 6 ขวบจมอยู่ก้นสระ จึงนำร่างขึ้นมาให้แพทย์ชันสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้าย เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เด็กชายเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ก่อนเกิดเหตุได้หายตัวไปจากบ้านพักซึ่งเป็นบ้านของญาติพร้อมรถจักรยาน ครอบครัวช่วยกันออกตามหาโดยรอบจนกระทั่งมาพบจักรยานล้มอยู่ริมสระน้ำจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหา จนพบร่างเด็กจมอยู่ในน้ำ
คาดเด็กปั่นจักรยานมาที่สระน้ำแล้วแอบลงไปเล่นน้ำคลายร้อนก่อนจมน้ำเสียชีวิต ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ขอรับร่างไปบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ