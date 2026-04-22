สลดพบร่าง สาว วัย 31 ปี เสียชีวิตปริศนาในโรงแรมม่านรูด ขณะที่ หนุ่มคู่ขาที่เปิดห้องด้วยกัน มาบอกพนักงานว่าสาวเป็นลม ก่อนขี่ จยย.หลบหนี เบื้องต้นพบร่องรอยถูกทำร้าย
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับ พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รอง ผกก.ป.นำชุดสืบสวนกอง บก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจเข้าตรวจสอบเหตุพบศพหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง พื้นที่ อ.เมือง
ที่เกิดเหตุ พบศพ น.ส.กิมหยง (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ชาว จ.ภูเก็ต เสียชีวิตอยู่บนที่นอน นุ่งกางเกงยีนส์ขายาวสีฟ้า เสื้อสีชมพูและเสื้อยกทรงถูกถอดกองไว้บนเตียง การชันสูตรพบว่าเยื่อบุช่องปากมีร่องรอยฟกช้ำ จนเลือดไหล นอกจากนี้ยังพบว่าตามแขนมีรอยฟกช้ำ และมีร่องรอยกระจัดกระกายคาดว่ามาจากการต่อสู้
นอกจากนี้ยังพบมีดพก 1 เล่มวางอยู่ข้างศพ ส่วนโทรศัพท์มือถือคาดว่าเป็นของผู้ตายตกอยู่ภายในห้องน้ำ ส่วนบนตู้เย็นพบแก้วเบียร์มีเบียร์อยู่ครึ่งแก้วและขวดน้ำดื่มวางอยู่ ในขณะที่ผู้ชายที่มากับผู้ตาย ขี่ รถ จยย.สีดำ ทะเบียนนครศรีธรรมราช ออกไปช่วงหลัง 2 ทุ่ม โดยไปบอกกับพนักงานของโรงแรมว่ามีผู้หญิงเป็นลมในห้องพัก ช่วยโทรบอกรถโรงพยาบาลมาช่วยที ก่อนขับออกไปทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนทราบว่า น.ส.กิมหยง กับผู้ชายรูปร่างผอม มาเปิดห้องแบบค้างคืนเมื่อเวลาประมาณ 11.50 น. วันที่ 22 เม.ย.69 ระหว่างพักอยู่ในห้องผู้ชายได้ออกมาสั่งเบียร์ไปดื่มในห้อง กระทั่งหลัง 2 ทุ่มผู้ชายได้ขี่รถ จยย.มาบอกพนักงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วขับรถหนีหายไป ก่อนพนักงานจะเข้าไปตรวจสอบพบว่า น.ส.กิมหยง นอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอนสภาพไม่ปกติจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้ว
จากการชันสูตรของแพทย์ระบุว่า น.ส.กิมหยงฯ เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างที่เสียชีวิตชายคู่ขาอาจนั่งเฝ้าอยู่เป็นเวลานานก่อนหนีไป
ขณะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเบื้องต้น ประเมินว่าน่าจะมีการใช้กำลังทำร้ายทำให้ถึงแก่ความตาย ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่พอจะทราบแล้วว่าชายที่มาด้วยกันเป็นใคร โดยจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินการทางกฏหมายต่อไป