เตรียมออกหมายจับ โชเฟอร์หื่น หวังขืนใจพนักงาน เจ้าของรถบัสนัดขอโทษผู้เสียหาย พร้อมเยียวยาจิตใจ และบริษัทได้มีคำสั่งให้ออกจากการเป็นโชเฟอร์แล้ว
จากกรณี น.ส.เอ (นามสมมติ) พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา หลังถูกพนักงานขับรถรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ลวนลามและกระทำอนาจาร หวังจะข่มขืน ขณะกำลังโดยสารรถเพื่อกลับบ้าน โดยผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่บนรถเหลือเพียงผู้เสียหายคนเดียว พาแวะปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ต.จอหอ ก่อนลงมือก่อเหตุ
วันที่ 23 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า ภายหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมนำคลิปวิดีโอที่แอบบันทึกไว้ขณะเกิดเหตุมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งดำเนินการติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันที
จากการให้การของผู้เสียหาย ระบุว่า คนขับรถได้ออกอุบายพาแวะเข้าปั๊มน้ำมัน อ้างว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถเก๋ง ก่อนจะลวนลาม จับหน้าอก และพูดจาขอมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ผู้เสียหายตกใจร้องไห้ ก่อนจะสะบัดตัววิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีภายในปั๊มน้ำมัน
ภายหลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน สภ.จอหอ เร่งติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจน หากไม่พบตัวให้เร่งขอศาลออกหมายจับทันที
ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ชุดสืบสวน สภ.จอหอ ลงพื้นที่ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาแล้ว หลังหลบหนีไปยังบ้านเกิดในพื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ด้านเจ้าของรถบัสคันที่เกิดเหตุ ได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.จอหอ เพื่อนัดพูดคุยกับผู้เสียหาย โดยกำหนดเวลา 13.00 น. ของวันนี้ เพื่อแสดงความขอโทษและเยียวยาทางจิตใจ
ขณะเดียวกันยืนยันให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย และบริษัทได้มีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานขับรถรายดังกล่าวแล้ว เนื่องจากถือเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม