รมว.สุชาติ สั่งกวาดล้างคนเผาป่า-ล่าสัตว์แก่งกระจาน ด้านอธิบดีฯ​ เผยผลปูพรม​พื้นที่เป้าหมาย​ พบหลักฐาน​เพียบ​ เตรียมขยายผลจับกุมเพิ่ม!

วันที่ 23 เม.ย. 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยความคืบหน้าการกวาดล้างผู้กระทำผิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สั่งการให้ปราบปรามขบวนการเผาป่าและล่าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด

​ล่าสุด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้สรุปผลการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยบริเวณพื้นที่บ้านแม่คะเมยบน จ.เพชรบุรี โดยแบ่งเป็น 4 กรณีสำคัญ ดังนี้​

กรณีแรก เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม นายประดิษฐ์ (สงวนนามสกุล) หรือดอน ราษฎร ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี หลังตรวจสอบพบของกลางประกอบด้วย​ เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง​ นกกระทาทุ่ง 1 ตัว​ ครื่นต่อไก่ (อุปกรณ์ล่าสัตว์)

โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้นำอุปกรณ์ล่าสัตว์เข้าเขตอุทยานฯ จริง และครอบครองเลื่อยยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนกรณีเผาป่าอ้างว่าเผาเฉพาะในที่ดินทำกิน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาหนักตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19(7) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


​​กรณีต่อมา นายสิทธิพล (สงวนนามสกุล) ซึ่งถูกพบในพื้นที่อุทยานฯ เบื้องต้นเจ้าตัวอ้างว่าขึ้นไปส่งยาและน้ำให้ญาติ ไม่รู้เห็นเรื่องการเผาป่า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกหลักฐานและเตรียม ตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดิน อย่างละเอียด หากพบการใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามระเบียบจะดำเนินการผลักดันตามกฎหมายทันที

​นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานเป็น ภาพถ่ายจากกล้องดักถ่าย ปรากฏภาพชายไม่ทราบชื่อ สะพายอาวุธปืนยาวขับขี่รถจักรยานยนต์รุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานฯ ขณะนี้ได้ประสานพนักงานสอบสวนเพื่อเช็กประวัติและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามหมายจับต่อไป



​สำหรับกรณีการพบ ซากกระทิง 1 ตัว พร้อมหลักฐานสำคัญ คือ หัวกระสุนปืนลูกซอง 3 เม็ด ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน สภ.ท้องที่ เพื่อสืบสวนหาตัวกลุ่มพรานใจบาปที่สังหารสัตว์ป่าคุ้มครองรายนี้มาลงโทษขั้นสูงสุด

​”ท่าน รมว.สุชาติ กำชับชัดเจนว่า ป่าแก่งกระจานคือมรดกโลก ใครที่บุกรุก เผาป่า หรือล่าสัตว์ป่า จะไม่มีการละเว้นเด็ดขาด เราจะใช้ทุกมาตรการทางกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด” นายอรรถพล กล่าว

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