ลูกศิษย์ร่ำไห้เป็นห่วง หลังเห็นภาพวงจรปิด “เจ้าอาวาสวัดสนามไชย” ก่อนหายปริศนา เชื่อยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ปลอดภัยและกลับมายังวัดโดยเร็ว
วันที่ 23 เม.ย. 2569 คืบหน้ากรณีการหายตัวของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดตาก เร่งติดตามแกะรอยอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังสอบปากคำคนขับรถยนต์เก๋ง ให้การว่า ได้นำเจ้าอาวาสมาส่งบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จึงไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง กระทั่งพบภาพสำคัญ เมื่อเวลา 04.48 น. วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นชายลักษณะคล้ายพระภิกษุ เดินอยู่ริมถนนพหลโยธิน ขาเข้าตัวเมืองตาก ใกล้จุดปั๊มน้ำมันดังกล่าว
ต่อมายังพบภาพอีกจุด บริเวณหน้าวัดพระนารายณ์ เชิงสะพานกิตติขจร โดยชายคนดังกล่าวมีลักษณะเดินช้า คล้ายเหม่อลอย และมีท่าทีเหมือนมีอาการบาดเจ็บที่เท้า ก่อนจะเดินขึ้นสะพานกิตติขจร ข้ามแม่น้ำปิง และหายไปจากกล้องวงจรปิด
ส่วนบรรยากาศภายในวัดสนามไชย เป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อผู้สื่อข่าวนำภาพวงจรปิดกลับมาให้ลูกศิษย์และชาวบ้านดู หลายคนถึงกับร้องไห้ด้วยความเป็นห่วง บางรายยกมือไหว้ภาพ พร้อมกล่าวทั้งน้ำตา ขอให้เจ้าอาวาสปลอดภัยและกลับมายังวัดโดยเร็ว
ลูกศิษย์ ยืนยันยังมีความหวัง เชื่อว่าเจ้าอาวาสยังมีชีวิตอยู่ แม้เวลาจะผ่านมากว่า 1 เดือนแล้วก็ตาม
ส่วนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสว่าพบพระลักษณะคล้ายเจ้าอาวาสที่สถานีขนส่งจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที