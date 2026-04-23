ลูกศิษย์ร่ำไห้เป็นห่วง หลังเห็นภาพวงจรปิด “เจ้าอาวาสวัดสนามไชย” ก่อนหายปริศนา เชื่อยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ปลอดภัยและกลับมายังวัดโดยเร็ว

วันที่ 23 เม.ย. 2569 คืบหน้ากรณีการหายตัวของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดตาก เร่งติดตามแกะรอยอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังสอบปากคำคนขับรถยนต์เก๋ง ให้การว่า ได้นำเจ้าอาวาสมาส่งบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จึงไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง กระทั่งพบภาพสำคัญ เมื่อเวลา 04.48 น. วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นชายลักษณะคล้ายพระภิกษุ เดินอยู่ริมถนนพหลโยธิน ขาเข้าตัวเมืองตาก ใกล้จุดปั๊มน้ำมันดังกล่าว

ต่อมายังพบภาพอีกจุด บริเวณหน้าวัดพระนารายณ์ เชิงสะพานกิตติขจร โดยชายคนดังกล่าวมีลักษณะเดินช้า คล้ายเหม่อลอย และมีท่าทีเหมือนมีอาการบาดเจ็บที่เท้า ก่อนจะเดินขึ้นสะพานกิตติขจร ข้ามแม่น้ำปิง และหายไปจากกล้องวงจรปิด

ส่วนบรรยากาศภายในวัดสนามไชย เป็นไปอย่างโศกเศร้า เมื่อผู้สื่อข่าวนำภาพวงจรปิดกลับมาให้ลูกศิษย์และชาวบ้านดู หลายคนถึงกับร้องไห้ด้วยความเป็นห่วง บางรายยกมือไหว้ภาพ พร้อมกล่าวทั้งน้ำตา ขอให้เจ้าอาวาสปลอดภัยและกลับมายังวัดโดยเร็ว

ลูกศิษย์ ยืนยันยังมีความหวัง เชื่อว่าเจ้าอาวาสยังมีชีวิตอยู่ แม้เวลาจะผ่านมากว่า 1 เดือนแล้วก็ตาม

ส่วนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสว่าพบพระลักษณะคล้ายเจ้าอาวาสที่สถานีขนส่งจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

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