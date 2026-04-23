ไฟไหม้รถ จอดข้างทาง คลอกร่างคนขับเสียชีวิต พบแกลลอนน้ำมันวางอยู่ ด้าน พนักงานปั๊ม เผยเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ตำรวจสันนิษฐานปมสลด
วันที่ 23 เม.ย.2569 พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถเก๋งที่เสียหลักจอดอยู่ข้างทาง บริเวณถนนพหลโยธิน ก่อนถึงแยกทางขึ้นต่างระดับแพะโคก(ขาเข้าเมืองสระบุรี) ม.1 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า ซิตี้ สีน้ำเงิน ทะเบียน สระบุรี สภาพจอดหันหน้ารถไปทางทุ่งนาข้างทาง ตัวรถมีคราบของน้ำยาเคมีในการดับเพลิงติดอยู่เต็มตัวรถ ซึ่งทราบว่าก่อนหน้านี้ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ตัวรถ โดยมีผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยกันนำถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟที่ลุกไหม้ก่อนหน้านี้แล้ว
ตรวจสอบภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับโดยเอนพนักพิงไปข้างหลัง ที่เบาะข้างคนขับพบแกลลอนน้ำมันขนาดบรรจุ 5 ลิตรวางอยู่ แต่ไม่มีน้ำมันในแกลลอน พื้นเท้าที่นั่งผู้โดยสารพบขวดน้ำตกอยู่ 2 ขวด และยังพบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตตกอยู่อีก 1 เครื่อง
นายกิตติชัย พาที เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี กล่าวว่า ได้รับแจ้งเหตุช่วงเวลา 08.55 น.ว่ามีรถตกข้างทาง เกิดเหตุไฟไหม้ จึงได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปยังที่เกิดเหตุ เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถเป็นชาย แต่ไฟได้ดับแล้ว คาดว่ามีพลเมืองดีนำถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟให้
ด้าน ร.ต.ท.อัครพล สมหวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งเวลาประมาณ 07.00 น.ว่ามีรถตกข้างทาง มีคนอยู่ในรถ ในลักษณะเอนเบาะนอน โดยเปิดประตูรถไว้ด้วย คาดว่าน่าจะรอรถยก ซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์ เห็นถือแกลลอนน้ำมันเดินอยู่ข้างรถ แล้วเข้าไปอยู่ในรถ สักพักก็เกิดไฟไหม้ มีรถ 10 ล้อผ่านมาได้ช่วยเอาถังดับเพลิงมาดับไฟ ซึ่งผู้เสียชีวิตไม่ทราบว่าเป็นใคร
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ขณะขับรถผ่านไปเพื่อไปส่งภรรยาไปทำงาน เห็นชายถือถังแกลลอนน้ำมันเข้ามาข้างรถ และเมื่อส่งภรรยาเสร็จกลับมาพบว่ามีไฟลุกไหม้ที่ตัวรถ โดยมีคนช่วยกันดับไฟ ตนจึงได้วนรถกลับมาดู เนื่องจากคิดว่าเป็นคนแถวบ้าน
ด้าน พนักานปั๊มน้ำมัน ซึ่งปั๊มอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร กล่าวว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีชายสวมเสื้อแขนสั้น ถือแกลลอนขนาด 5 ลิตมาซื้อน้ำมัน 2 รอบ โดยบอกกับว่าซื้อน้ำมันไปเติมรถ 200 แล้วสตาร์ทไม่ติด จึงได้เดินมาซื้อใหม่อีกรอบ ซึ่งรอบนี้ซื้อไป 270 บาทโดยจ่ายเงินโดยการแสกนจ่าย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ ซึ่งจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุที่แท้จริงต่อไป
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาดว่า สาเหตุในการเกิดเหตุในครั้งนี้น่าจะเป็นการจุดไฟเผารถเพื่อฆ่าตัวตาย ซึ่งก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลสระบุรีเข้ามาชันสูตรศพถึงสาเหตุการเสียชีวิต