ตร.บุกคฤหาสน์หรู จับหนุ่มแสบ ติดกล้องระยะไกล แอบถ่ายในห้องน้ำหญิง พบ 4 จุด สารภาพทำมานานนับเดือน อ้างทำด้วยความคึกคะนอง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 พล.ต.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผบช.ภ.5 พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย ผกก.สภ.แม่ปิง พ.ต.อ.สุรชัย ท่างาม ผกก.สส.ก.จว.เชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ นำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ บุกค้นคฤหาสน์หรู ภายใน อ.เมืองเชียงใหม่
ภายในบ้านพบนายเอ อายุ 41 ปี เจ้าของบ้าน และนักธุรกิจหนุ่ม ค้นในบ้านพบโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง กล้องวงจรปิดขนาดเล็กชนิดส่งสัญญาณภาพระยะไกล 11 ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และคลิปของกลาง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ครอบครองสื่อลามก่อนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรือผู้อื่น”
พล.ต.ต.ธวัชชัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจรับแจ้งจากพนักงานของร้านว่าตรวจพบกล้องวงจรปิดแบบซ่อน ถูกติดตั้งไว้บริเวณใต้อ่างล้างมือภายในห้องน้ำหญิง ในพื้นที่ สภ.แม่ปิง จึงเชื่อว่ามีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดแอบเข้ามาติดตั้งกล้อง เพื่อถ่ายคลิปหรือภาพของหญิงที่เข้าห้องน้ำในลักษณะอนาจาร
พล.ต.ต.ธวัชชัย เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการสืบสวนทางเทคนิคจนทราบตัวผู้กระทำความผิด และเข้าทำการจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก พร้อมของกลาง คดีที่เกิดขึ้นมีการตรวจห้องน้ำหญิงพบติดตั้งกล้องควบคุมระยะไกล 4 จุด จึงขอหมายค้นบุกจับกุม
พล.ต.ต.ธวัชชัย เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการดูกล้อง เซฟภาพ แล้วดึงภาพมาเก็บไว้ดูเอง พบภาพและคลิปจำนวนมาก จากผู้หญิงหลายคน โดยผู้ต้องหาทำมาแล้วกว่า 1 เดือน ติดใต้อ่างล้างหน้ามุมอับ และน้ำหอมในห้องน้ำ โดยผู้ต้องหารับว่าด้วยความคึกคะนอง โดยศึกษามาจากยูทูป