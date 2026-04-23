ฮือฮา ล้างป่าช้า เก็บศพไร้ญาติ พบร่างลูกกรอกฝังเกือบ 2 ปี แต่ยังสมบูรณ์ ชาวบ้านแห่นำลูกอม-เงินทำบุญ ส่องเลขเด็ดลุ้นโชคงวดนี้
วันที่ 23 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 3 ของมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์ สว่างแสงธรรมธรรมสถาน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก มีชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมาร่วมทำบุญจำนวนมาก พร้อมไม่พลาดส่องเลขเด็ดตามความเชื่อ
โดยในงาน มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำพิธีขุดศพไร้ญาติที่ฝังไว้ในหลุมดิน นำขึ้นมาประกอบพิธีทางศาสนา และได้พบกับศพไร้ญาติรายหนึ่ง เป็นทารกเพศชาย ถูกฝังไว้ในหลุมดินไม่มีหมายเลข คาดว่า ฝังมานานแล้วเกือบ 2 ปีแล้ว แต่สภาพร่างยังค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
โดยมีชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ ต่างนำลูกอมมาถวาย พร้อมใส่เงินทำบุญลงในถาดตามความเชื่อ ว่า จะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ขณะเดียวกัน บางส่วนก็พากันส่องตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เพื่อนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อเช่นกัน
อาทิ ตัวเลขระยะเวลาฝังศพเกือบ 2 ปี รวมถึงลำดับการจัดงานล้างป่าช้าครั้งที่ 3 ซึ่งงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติ และเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ป่าช้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งแต่ละครั้งจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญจำนวนมาก พร้อมกับความเชื่อเรื่องการขอเลขเด็ดจากสิ่งที่พบเห็นภายในงาน