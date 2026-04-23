พระธุดงค์ ปักกลดเถียงนาชาวบ้าน จะเดินทางไปรับยา ที่เมืองโคราช อากาศร้อนจัด วูบมรณภาพ
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 23 เม.ย.2569 ร้อยเวร สภ.ด่านขุนทด ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบร่างพระสงฆ์รูปหนึ่ง นอนมรณภาพอยู่ที่เถียงนา บ้านด่านเหนือ ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นคราชสีมา จึงประสานแพทย์นิติเวช รพ.ด่านขุนทด พร้อม กู้ภัยในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยจุดเกิดเหตุ เป็นเถียงนาที่ชาวบ้านสร้างไว้กลางนาเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน หลบแดดหลบฝน พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นพระสงฆ์ นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นดินข้างเถียงนา ในสภาพนอนหงาย สบง จีวรหลุดลุ่ย พบบาดแผลมีเลือดไหล บริเวณข้อศอกขวาและสะบักขวา เมื่อตรวจสอบบัตรพกประจำตัวพระ ระบุชื่อคือ พระสำรวจ อาภัสสโร อายุ 54 ปี สังกัดมหานิกาย วัดโนนแหน ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
โดยนายบุญเกิด เลิศขุนทด อายุ 54 ปี ชาวบ้านที่แจ้งเหตุ บอกว่า ได้เห็นพระสำรวยเดินผ่านนาของตนเองในช่วงกลางคืน เมื่อ 4 วันที่แล้ว และได้มาปักกลดที่เถียงนาชาวบ้าน ซึ่งเคยสอบถามพระสำรวย ทราบว่า เดินธุดงค์มาจาก อ.เทพารักษ์ เพื่อจะเดินต่อไปรับยาโรคหัวใจที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา
จนช่วงเช้าวันนี้ นายบุญเกิดเกรงว่า พระสำรวยจะโรคประจำตัวกำเริบ จึงเดินมาดูที่เถียงนาบริเวณที่พระสำรวยปักกลดอยู่ แต่กลับมาพบพระสำรวยนอนมรณภาพแล้ว ที่พื้นด้านล่างเถียงนา จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ให้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ฯ ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ สันนิษฐานว่า พระสำรวจอาจจะขาดยา และสภาพอากาศช่วงนี้ร้อนจัด ทำให้โรคประตัวกำเริบ จนวูบล้มมีแผลที่ศอกและแผ่นหลัง ก่อนจะหมดสติและมรณภาพในเวลาต่อมา
ซึ่งได้ให้กู้ภัยฯ นำร่างพระสำรวยฯ ส่งให้แพทย์ รพ.ด่านขุนทด ชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน พร้อมกับประสานติดต่อญาติให้มาติดต่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป