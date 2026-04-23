สลด สาววัย27 สวมเสื้อปักคำว่า “สภานิสิต” ขับเก๋งเสียหลัก พุ่งตกถนนเสยต้นไม้เต็มแรง รถพังเละ หลังคาเปิด ร่างกระแทกเสียชีวิต คาดหลับใน

เมื่อเวลา 05.40 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 ร้อยเวร สภ.โนนสูง รับแจ้งเหตุรถตกถนนชนต้นไม้เกาะกลางถนน มีผู้เสียชีวิต ที่ถนนมิตรภาพ ฝั่งขาออก มุ่งหน้า จ.ขอนแก่น บริเวณบ้านหญ้าคา ก่อนถึงปั๊มน้ำมัน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถพยาบาลกู้ชีพธารปราสาท กู้ภัย ฮุก 31 โคราช จุดโนนสูง และลูกข่าย

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อมาสด้า 2 สีเทาเข้ม ทะเบียน เลย สภาพตกถนนอยู่ในร่องกลางถนน สภาพด้านหน้ารถพังเสียหายจนถึงห้องโดยสาร และถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับระเบิดพองตัวออกมา

ขับเก๋งเสียหลัก

สลด สาววัย27 สวมเสื้อปักคำว่า “สภานิสิต” ขับเก๋งเสียหลัก พุ่งตกถนนเสยต้นไม้เต็มแรง รถพังเละ หลังคาเปิด ร่างกระแทกเสียชีวิต คาดหลับใน

ภายในรถพบร่างคนขับ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 27 ปี สภาพศพสวมกางเกงสีขาว และสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน ปักที่อกเสื้อว่า “สภานิสิต” นั่งกึ่งนอนเสียชีวิตเลือดท่วมอยู่ที่เบาะคนขับ ถูกอัดก็อปปี้ที่เบาะที่นั่งคนขับเสียชีวิต เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิต ส่งให้แพทย์โรงพยาบาลโนนสูงชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน

ขับเก๋งเสียหลัก

เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะอยู่ระหว่างเดินทางไปทำงานหรือทำธุระตั้งแต่เช้ามืด ถึงจุดเกิดเหตุอาจจะรู้สึกอาจจะเกิดอาการหลับใน อ่อนเพลียจากการขับรถเป็นระยะทางไกล จึงทำให้ควบคุมรถไม่อยู่

เป็นเหตุให้รถเสียหลักตกถนนพลิกคว่ำและไปชนเข้ากับต้นไม้ในร่องกลางถนนอย่างแรง จนรถพังเสียหายอย่างหนัก หลังคารถเปิด ร่างกระแทก ถูกอัดก็อปปี้ จึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีคาซากรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งติดต่อญาติให้มารับศพหลังจากชันสูตรเสร็จแล้ว เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

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