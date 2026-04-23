เกิดอุบัติอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถตู้กลุ่มผู้แสวงบุญล้างป่าช้า จากจังหวัดสระแก้ว เจ็บอื้อ 15 คน กลางแยก คนขับรถบรรทุกเผยตนมาทางตรงที่เป็นไฟเขียว
เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 23 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถตู้กลุ่มผู้แสวงบุญ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 15 ราย บริเวณแยกไฟแดงถนนดอนหัวฬ่อ – บ้านบึง หมู่ 4 ตำบลสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
หลังรับแจ้งไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม ในที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้า สภาพฝั่งคนขับพังยับเยินถูกรถบรรทุกพ่วงรถพ่วงฮีโน่ ชนได้รับความเสียหาย บริเวณกลางแยกไฟแดงจากการ
ตรวจสอบภายในรถพบกลุ่มผู้แสวงบุญล้างป่าช้าจำนวน 15 รายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเจ้าที่กู้ภัยจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะรีบ นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงบาลชลเวช ชลบุรี
จากการสอบถาม นายยงยุทธ อายุ 58 ปีคนขับรถตู้ เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วนำผู้แสวงบุญมาล้างป่าช้าที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี ซึ่งตนก็ขับขี่มาบนถนนตามปกติมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณแยกไฟแดงเป็นไฟกระพริบจึงขับตรงไปจากนั้นก็มีรถพ่วงพุ่งออกมาชนเต็มแรงจนทำให้รถพังเสียหายและคนบาดเจ็บ
ด้านนายจรัญ อายุ 58 ปีคนขับรถบรรทุกได้ เปิดเผยว่า ขับมาบนถนนตามปกติซึ่งทางของตนเป็นไฟเขียวตนก็ขับมาตามปกติพอมาถึงที่เกิดเหตุรถตู้คันดังกล่าวก็พุ่งมาตัดหน้าพยายามบีบแตรและเบรกแต่ก็เอาไม่อยู่ เพราะเป็นระยะทางกระชั้นชิดจึงทำให้พุ่งชนเต็มแรงดังกล่าว
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมและสอบสวนคนขับรถทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป