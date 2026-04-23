เกิดอุบัติอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถตู้กลุ่มผู้แสวงบุญล้างป่าช้า จากจังหวัดสระแก้ว เจ็บอื้อ 15 คน กลางแยก คนขับรถบรรทุกเผยตนมาทางตรงที่เป็นไฟเขียว

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 23 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถตู้กลุ่มผู้แสวงบุญ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 15 ราย บริเวณแยกไฟแดงถนนดอนหัวฬ่อ – บ้านบึง หมู่ 4 ตำบลสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หลังรับแจ้งไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม ในที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้า สภาพฝั่งคนขับพังยับเยินถูกรถบรรทุกพ่วงรถพ่วงฮีโน่ ชนได้รับความเสียหาย บริเวณกลางแยกไฟแดงจากการ

ตรวจสอบภายในรถพบกลุ่มผู้แสวงบุญล้างป่าช้าจำนวน 15 รายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเจ้าที่กู้ภัยจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะรีบ นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงบาลชลเวช ชลบุรี

จากการสอบถาม นายยงยุทธ อายุ 58 ปีคนขับรถตู้ เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วนำผู้แสวงบุญมาล้างป่าช้าที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี ซึ่งตนก็ขับขี่มาบนถนนตามปกติมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณแยกไฟแดงเป็นไฟกระพริบจึงขับตรงไปจากนั้นก็มีรถพ่วงพุ่งออกมาชนเต็มแรงจนทำให้รถพังเสียหายและคนบาดเจ็บ

ด้านนายจรัญ อายุ 58 ปีคนขับรถบรรทุกได้ เปิดเผยว่า ขับมาบนถนนตามปกติซึ่งทางของตนเป็นไฟเขียวตนก็ขับมาตามปกติพอมาถึงที่เกิดเหตุรถตู้คันดังกล่าวก็พุ่งมาตัดหน้าพยายามบีบแตรและเบรกแต่ก็เอาไม่อยู่ เพราะเป็นระยะทางกระชั้นชิดจึงทำให้พุ่งชนเต็มแรงดังกล่าว

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมและสอบสวนคนขับรถทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มิน-โฮ SHINee กล่าวขอโทษ ดราม่าเพซเซอร์ใช้มือดันหลังระหว่างวิ่งมาราธอน Seoul Marathon
2

สุชาติ ลุยอุดรฯ ผนึก 5 จังหวัดอีสานตอนบน เร่งแก้ที่ดินทำกิน-ภัยแล้ง-สิ่งแวดล้อม
3

"หนุ่ม กรรชัย" เปิดใจ ปมบริจาคเงิน 1 ล้านให้มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา ยันทำด้วยใจบริสุทธิ์ วอนมูลนิธิต่างๆ โปร่งใส
4

สว.สำรอง บุก กกต. ยื่นทบทวนมติส่งศาลรธน. หวั่นฟอกขาวคดีฮั้วสว. ซัด2ปีไม่คืบ
5

ฝนตกถนนลื่น เก๋งไฟฟ้า 2 คัน พุ่งชนประสานงา พังยับ คนขับเสียชีวิตคาที่ สาหัสอีก2
6

SCB FM ชี้ เดโมแครตจ่อกวาด 2 สภาสหรัฐฯ ตลาดรับรู้แล้ว จับตาเจรจาหลังเลือกตั้งชี้ทิศทางบาท-ดอลลาร์
7

จับ 2 ชาวนาบุรีรัมย์ 'ค้ายาบ้า' เจ้าตัวอ้างแค่เสพให้มีแรงเกี่ยวข้าว ไม่ได้จำหน่าย
8

เตเนริเฟ แจ้งข่าวเศร้า กองหน้าคนสำคัญ เสียชีวิต - หลังโดนปะทะติดดาบ
9

ครูเกษียณใจบุญ มอบเงินให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี ใช้ปรับปรุงห้องพิเศษ 1 ล้านบาท
10

วงจรปิดจับภาพนาทีชีวิต รถบรรทุกขนน้ำซิ่ง ชนกระบะกำลังเลี้ยว เหินข้ามเลนทับวิน จยย.ที่สวนมาเสียชีวิต