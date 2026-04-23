ไหม้ระทึก โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เผาวอดทั้งหลัง ไฟคลอก แพะ-แกะ-ไก่ ตายกว่า 150 ตัว เปลวไฟพวยพุ่งสูงและลุกลามอย่างรวดเร็ว
วันที่ 23 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรือนและคอกเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บ้านร่องคำหลวง หมู่ 3 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.ดพะเยา สร้างความเสียหายอย่างหนัก น.ส.ทัศนันท์ ใจบุญ นายกอบต.แม่นาเรือ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่นาเรือ
ประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่กา เทศบาลตำบลสันป่าม่วง เทศบาลตำบลบ้านสาง อบต.แม่ใส และ อบต.บ้านตุ่น นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ พบเพลิงกำลังลุกไหม้โรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างรุนแรง เปลวไฟพวยพุ่งสูงและลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภายในมีวัสดุที่ติดไฟง่ายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่นาน ก่อนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเพลิงได้เผาทำลายโรงเรือนเสียหายทั้งหลัง และไม่สามารถขนย้ายสัตว์ออกมาได้ทัน ส่งผลให้แพะถูกไฟคลอกตาย 5 ตัว แกะ 4 ตัว รวมถึงไก่ไข่และไก่ดำอีกกว่า 150 ตัว เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป