ปภ.เผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการฯ 1,089 ล้านบาท เยียวยาน้ำท่วม 4 อำเภอ จ.สงขลาแล้ว เร่งประสานจังหวัดจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2569 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบิติกรณีฉุกเฉิน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 สำหรับช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2568 จ.สงขลา เป็นเงินจำนวน 1,089,954,884.96 บาท
ขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบิติกรณีฉุกเฉิน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 กรณีอุทกภัย จำนวน 1,089 ล้านบาทให้กับจ.สงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเป็นเงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านการดำรงชีพในพื้นที่ 4 อำเภอของจ.สงขลา ได้แก่ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.บางกล่ำ และอ.จะนะ
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานไปยังจังหวัดสงขลาเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2568