แม่ค้ากุมขมับ ‘น้ำมันปาล์ม’ ราคาพุ่ง จากลังละ 860 เป็น 1,040 บาท วอนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเสียที เพราะต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน
23 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาพ่อค้าแม่ค้า จ.ตรัง กำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจากราคาน้ำมันปาล์มอย่างหนัก หลังมีการปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆ
นางอุไร เสียงสอน แม่ค้าขายแมลงทอด เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการประกอบอาหารปรับเพิ่มจากลังละ 860 บาท เป็น 1,040 บาท
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ ซึ่งต้องใช้น้ำมันประมาณวันละ 3 ลิตร ในการทอดแมลงหลากหลายชนิด อาทิ ด้วง ดักแด้ จิ้งหรีด และ สะดิ้ง แม้รายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท แต่เมื่อหักต้นทุนแล้วเหลือกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม