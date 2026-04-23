แม่ค้ากุมขมับ ‘น้ำมันปาล์ม’ ราคาพุ่ง จากลังละ 860 เป็น 1,040 บาท วอนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเสียที เพราะต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

23 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาพ่อค้าแม่ค้า จ.ตรัง กำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจากราคาน้ำมันปาล์มอย่างหนัก หลังมีการปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆ

นางอุไร เสียงสอน แม่ค้าขายแมลงทอด เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการประกอบอาหารปรับเพิ่มจากลังละ 860 บาท เป็น 1,040 บาท

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ ซึ่งต้องใช้น้ำมันประมาณวันละ 3 ลิตร ในการทอดแมลงหลากหลายชนิด อาทิ ด้วง ดักแด้ จิ้งหรีด และ สะดิ้ง แม้รายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท แต่เมื่อหักต้นทุนแล้วเหลือกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หมอโอ๊ค เตือนถ้าไม่อยากเป็นอัมพาต หลังตื่นนอนเส้นเลือดสมองตีบ อย่าทำ 10 ข้อเหล่านี้
2

โซเชียลส่องทริป เด่นคุณ กับ ลูกสาวคนสวยของผู้จัดละครนางเอกดัง หลังเปิดใจไม่โสดแล้ว
3

ด่วน! วงการบันเทิงเศร้าอีก เมตตา รุ่งรัตน์ อดีตดาราดัง เสียชีวิตในบ้านพักย่านมีนบุรี
4

สลด 9 ชีวิต! เผยคำพูดสุดท้ายจากเครื่องบิน Learjet 60 ก่อนดิ่งตกในฟลอริดา
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

กวินท์ โพสต์บอกรักแม่หมวย หลุดภาพผู้หญิงหน้าคุ้นๆเหมือน ปุ้มปุ้ย แห่เมนต์สนั่นเอ๊ะยังไง
7

เจ้าของยอมย้าย ช้าง-สิงโตขาว-ไลเกอร์ ชาวบ้านร้องเรียน กลัวอันตราย เดือดร้อนกลิ่นมูลเหม็น
8

ลูกช่วยปฐมพยาบาลวุ่น แม่ค้าดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รวย 12 ล้าน
9

ครม. ไฟเขียว ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตน ถึง 65 ปี รับสังคมสูงวัย
10

ฝนตกถนนลื่น เก๋งไฟฟ้า 2 คัน พุ่งชนประสานงา พังยับ คนขับเสียชีวิตคาที่ สาหัสอีก2