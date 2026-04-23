คนคอน หยิบ ‘หักคอไอ้เท่ง’ มาเล่นในกระท่อม แต่กระสุนในรังเพลิงลั่นใส่หน้าสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทัน
23 เม.ย. 69 – พ.ต.อ.สุนันท์ นาคนิคาม ผกก. สภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุมีผู้ทำปืนลั่นใส่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บ บริเวณกระท่อมใกล้น้ำตกไสโตน หมู่ 10 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ เข้าให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุ พบร่าง นายวรพล อายุ 35 ปี อยู่ในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นเข้าใบหน้าเป็นแผลฉกรรจ์ ข้างตัวพบอาวุธปืนตกอยู่ เจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR ก่อนนำส่ง รพ.ร่อนพิบูลย์ แต่ผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้เล่นอาวุธปืนลูกซองสั้น หรือที่เรียกว่าปืน “หักคอไอ้เท่ง” อยู่ในกระท่อมหลังดังกล่าว
ก่อนเกิดพลาดท่าปืนที่บรรจุกระสุนอยู่ในรังเพลิงได้ลั่นใส่ใบหน้าเต็ม ๆ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ชาวบ้านที่ได้ยินรีบวิ่งมาช่าวยเหลือ แจ้งให้เจ้าหน้าที่นำส่ง รพ. แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทัน