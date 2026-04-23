คืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างรุกป่าแก่งกระจาน อธิบดีกรมอุทยานฯ ขานรับนโยบาย “รมว.สุชาติ” บุกค้นบ้านเป้าหมายเพิ่ม พบอุปกรณ์ล่าสัตว์เพียบ จ่อยกเลิกสิทธิที่ทำกินตาม ม.64
วันที่ 23 เม.ย. 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ภายใต้การสั่งการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ปราบปรามกวาดล้างขบวนการรุกป่าแก่งกระจานอย่างเด็ดขาด
ล่าสุด นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้นำกำลังเข้าปูพรมตรวจค้นพื้นที่บ้านแม่คะเมยบน และบ้านท่าเสลา จ.เพชรบุรี เพิ่มเติม 2 จุด
ผลจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของ นายเย็น (สงวนนามสกุล) ณ หมู่ 4 บ้านท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นผู้ครอบครองแปลงทำกินตามมาตรา 64 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 29 ไร่
โดยผลการตรวจค้นพบหลักฐานการกระทำผิดหลายรายการ อาทิ ซากขนเม่น 20 เส้น แร้วดักสัตว์แบบสลิง และกับดักวงเดือน ซึ่งแม้ผู้ครอบครองจะอ้างว่าของกลางดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยึดมาจากเยาวชนในหมู่บ้าน แต่เจ้าหน้าที่ได้อายัดพยานหลักฐานทั้งหมดไว้ตรวจสอบอย่างละเอียด
นอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจสอบบ้านพักอีกหนึ่งหลังที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ซึ่งพบพยานหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดถึงการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างรุนแรง ประกอบด้วย กระสุนปืนลูกซอง 7 นัด ตีนไก่ป่า 5 ชิ้น คลึงต่อไก่ กับดักวงเดือน และครืนดักนกจำนวนมาก จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายอรรถพล กล่าวต่อว่า นอกจากการดำเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แล้ว ตนได้สั่งการให้ตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดินของผู้ต้องสงสัยทุกคนอย่างละเอียด
”หากตรวจสอบพบว่าผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำกินในเขตอุทยานฯ ตามมาตรา 64 เราจะพิจารณายกเลิกสิทธิในที่ดินทำกินทันที เพราะถือว่าทำผิดเงื่อนไขการอยู่อาศัยที่ต้องช่วยดูแลรักษาป่า ไม่ใช่กลายเป็นผู้ทำลายเสียเอง มาตรการนี้จะใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป” นายอรรถพล กล่าว
นายอรรถพล กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้ากรณีภาพชายสะพายปืนยาวจากกล้องดักถ่าย และกรณีการล่ากระทิง เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบหลักฐานหัวกระสุนและข้อมูลประวัติบุคคลให้พนักงานสอบสวน สภ.ท้องที่ เพื่อเร่งออกหมายจับกลุ่มพรานที่เหลือแล้ว
การยกระดับมาตรการครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มผู้ที่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ว่า หากยังมีการลักลอบเผาป่าหรือล่าสัตว์ นอกจากจะต้องรับโทษจำคุกและค่าปรับแล้ว อาจต้องสูญเสียที่ดินที่ใช้ทำกินเลี้ยงชีพไปโดยถาวร เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างร้ายแรงและทำลายเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือราษฎรอย่างสิ้นเชิง
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เร่งขยายผลการสืบสวนหากพบว่าผู้ครอบครองที่ดินที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเอื้อให้เกิดการกระทำผิด กรมอุทยานฯ จะดำเนินการเสนอเพิกถอนสิทธิการเข้าทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าวทันทีเพื่อยึดคืนพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุด