สืบภาค 2 ผนึก สสจ.ชลบุรี บุกรวบ คลิกนิกเถื่อน กลางพัทยา รักษาข้อเสื่อม พบหมอ-พยาบาลจริงให้บริการแม้ไร้ใบอนุญาต อ้างกำลังขอ คนไข้รับตกใจ อาการดีขึ้นแต่ไม่หายขาด
เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2569 พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 ร่วมกับ นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบ “อาร์เคซี คลินิกเวชกรรม” ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทพัทยากลาง ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง หลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการรักษาโรคข้อเสื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยเจ้าหน้าที่ส่งสายลับ เข้าติดต่อรักษาจนมีการชำระเงินเสร็จสิ้น จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ตรวจสอบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พบห้องหัตถการและอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน มีคนไข้กลุ่มผู้สูงอายุรอรับการฉีดสเต็มเซลล์เข่าจำนวนมาก พบเจ้าหน้าที่ 4 ราย ประกอบด้วย แพทย์ 1 ราย ผู้จัดการ 1 ราย และพนักงาน 2 ราย ทั้งหมดถูกคุมตัวสอบสวนที่ สภ.บางละมุง
จากการสอบถามคนไข้รายหนึ่งวัย 62 ปี ระบุว่ามาใช้บริการคอร์สฉีดเข่าเหมาจ่าย ในราคา 250,000 บาท (12 ครั้ง) โดยยอมรับว่าอาการดีขึ้น แต่ไม่หายขาด และรู้สึกตกใจเมื่อทราบว่าเป็นคลินิกเถื่อน ด้านผู้จัดการอ้างว่าอยู่ระหว่างขออนุญาตเนื่องจากเพิ่งย้ายมาเปิดได้ 3 เดือน
นายจิระสันต์ (สสจ.ชลบุรี) ระบุว่าการกระทำดังกล่าว มีความผิดชัดเจนฐาน “ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป