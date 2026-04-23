​สืบภาค 2 ผนึก สสจ.ชลบุรี บุกรวบ คลิกนิกเถื่อน กลางพัทยา รักษาข้อเสื่อม พบหมอ-พยาบาลจริงให้บริการแม้ไร้ใบอนุญาต อ้างกำลังขอ คนไข้รับตกใจ อาการดีขึ้นแต่ไม่หายขาด

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2569 พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 ร่วมกับ นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบ “อาร์เคซี คลินิกเวชกรรม” ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทพัทยากลาง ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง หลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการรักษาโรคข้อเสื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยเจ้าหน้าที่ส่งสายลับ เข้าติดต่อรักษาจนมีการชำระเงินเสร็จสิ้น จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ตรวจสอบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พบห้องหัตถการและอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน มีคนไข้กลุ่มผู้สูงอายุรอรับการฉีดสเต็มเซลล์เข่าจำนวนมาก พบเจ้าหน้าที่ 4 ราย ประกอบด้วย แพทย์ 1 ราย ผู้จัดการ 1 ราย และพนักงาน 2 ราย ทั้งหมดถูกคุมตัวสอบสวนที่ สภ.บางละมุง

จากการสอบถามคนไข้รายหนึ่งวัย 62 ปี ระบุว่ามาใช้บริการคอร์สฉีดเข่าเหมาจ่าย ในราคา 250,000 บาท (12 ครั้ง) โดยยอมรับว่าอาการดีขึ้น แต่ไม่หายขาด และรู้สึกตกใจเมื่อทราบว่าเป็นคลินิกเถื่อน ด้านผู้จัดการอ้างว่าอยู่ระหว่างขออนุญาตเนื่องจากเพิ่งย้ายมาเปิดได้ 3 เดือน

นายจิระสันต์ (สสจ.ชลบุรี) ระบุว่าการกระทำดังกล่าว มีความผิดชัดเจนฐาน “ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ใจสลาย พ่อขับรถทับลูกสาววัย 2 ขวบเสียชีวิต ไม่รู้หนูน้อยวิ่งตามหลังรถ
2

พระเอกดัง คริส เฮมส์เวิร์ธ เผยภาพประทับใจ ทะเลกระบี่ ตอกย้ำเมืองท่องเที่ยว โลเคชั่นถ่ายหนังระดับโลก
3

สำนักเลขาสภาฯ แจงปม “ประธานสภา” ออกระเบียบประชุม กมธ. ยันไม่มีเจตนาให้ กมธ.ทำงานยุ่งยาก-ล่าช้า
4

โรงเรียนโพสต์อาลัย นักเรียนชั้น ม.4 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะเดินทางมาโรงเรียน
5

เอไอเอส กวาดกำไรไตรมาส 3 ที่ 13,504 ล้าน รายได้มือถือ-เน็ตบ้านโตต่อเนื่อง
6

ไม่ได้หายไปไหน! ‘แอลลี่’ อัพเดตงานแน่นปี 2027 การันตี อายุ 22 ผลงานใหม่ว้าวแน่นอน
7

ราชบุรี ยิงได้ 2 ประตูแต่ต้านแกร่งโกเบไม่อยู่ พ่ายศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
8

อิเกีย ปักหมุดความสำเร็จ 15 ปีในไทย ชูไอเท็มแต่งบ้านดีไซน์โดนใจ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในราคาเข้าถึงได้
9

ทิ้งหมัดเข้ามุม - เพกาซัสคืนชีพ เติมไฟการเมือง
10

บทบรรณาธิการ - พืชสวนโลกในอีกมุม